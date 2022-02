Cecilie Hother har været fast inventar på TV 2's sendeflade i en lang årrække.

Først fra 2008 til 2012, hvor hun var vejrvært på både 'TV 2 Vejret' og 'Go' morgen Danmark'.

Efter fire år på TV 2 fik DR og 'Vores vejr' for en kort stund fornøjelsen af Cecilie Hother, indtil hun blot otte måneder efter returnerede til TV 2, da hun i 2013 stod i spidsen for TV 2 Fri som en af værterne på den dengang nye kanal.

Men nu er det altså slut.

Cecilie Hother og ægtemanden Thomas Gregers Honoré. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Cecilie Hother og ægtemanden Thomas Gregers Honoré. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det bekræfter Hother over for B.T. og fortæller hvorfor.

»Det er børnenes alder, der gør det. Vi har dem så kort tid, og det er nu de har behov for mig. Det kan jeg også mærke,« siger Hother.

Jobbet som vejrvært gør nemlig, at hun ofte kommer hjem langt ud på natten.

»Derfor er det en opprioritering af børnene - ikke en nedprioritering af arbejde,« siger hun.

Cecilie Hother stopper på TV 2. Foto: Simon Skipper Vis mere Cecilie Hother stopper på TV 2. Foto: Simon Skipper

Nu vil hun i stedet kaste sig over nye tv-projekter og have et mere fleksibelt freelanceliv.

»Men jeg kan ikke sige noget om projekterne endnu,« siger hun.

Det har ikke været en nem beslutning.

»Man ved jo, hvad man har, men ikke hvad der kommer. Så der er da sommerfugle i maven, og når man så har taget beslutningen og kommer på arbejde, så står man og kigger på alt det gode...Altså, det er svært at forlade noget, man er sindsygt glad for,« forklarer hun og lover, at hun vender tilbage til tv.

»Jeg elsker at lave fjernsyn, det er, og har altid været drømmejobbet,« siger hun.

Foruden en masse skærmtid som vejrvært, dansede Cecilie Hother sig også ind i danskernes stuer, da hun i 2010 medvirkede i TV 2-hittet 'Vild med dans', hvor hun vandt sæsonen med dansepartneren Mads Vad.

Derudover har hun også slået sig løs som iværksætter.

I 2012 lancerede Cecilie Hother sin første smykkeserie der sælges gennem hendes virksomhed, Gaia Jewels. Her er hun med til at designe og sælge smykker.

Privat danner hun par med Thomas Gregers Honoré. De to blev gift første gang i 2018 ved et hemmeligt og helt privat bryllup, men er siden blevet viet yderligere to gange på rejser.

Sammen har de datteren Ellinor fra 2016 og sønnen Aksel, der er født i 2020