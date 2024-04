Det så sort ud. Mildest talt.

Så det var livsvigtigt, at Coop fredag kunne meddele, at OK nu skyder to milliarder kroner i den kriseramte koncern.

Det mener Niels Philip Kjeldsen, der er redaktionschef for B.T. Penge.

»Coop er som koncern i sin nuværende form ret beset blevet reddet,« siger han.

Foto: Bax Lindhardt

Ifølge ham stod koncernen overfor to valg.

»De skulle enten skære fra eller ud at finde nye penge. Det blev så det sidste. Det har de gjort i erkendelse af, at det ikke kan fortsætte på den måde. De kunne godt se, at situationen ikke stod lige overfor at vende,« siger Kjeldsen.

Tidligere har Coop blandt andet lukket Irma for at spare.

»De har truffet nogle dårlige valg, og så har de ikke formået at tjene penge,« siger Kjeldsen.

Nu er det så energiselskabet OK, der kommer med pengene. Og kompetencen.

»OK-chefen, Michael Løve, har som tidligere Netto-boss store kompetencer på dagligvareområdet. Så det er også et tilvalg af ham, tror jeg,« siger han.

Coop meldte i går også ud, at man dropper den store satsning med kæden, der bare skulle hedde Coop. Flere testbutikker har allerede været i drift.

»Testbutikkerne har ikke klaret sig godt nok. Coop-kæden skulle give noget mere volumen. Det er et kæmpe nederlag for Coop, at den satsning nu ikke bliver til noget,« siger redaktionschefen for B.T. Penge, der også peger på vanskelighederne i Coop-kæden 365 discount.

»De har været nødt til at beholde den kæde for stadig at have en vis volumen. Coop er landets næststørste spiller, men det er de altså langt fra uden 365 discount. Også selvom de ikke klarer sig bedre end de gamle Fakta-butikker,« siger han.

At Coop nu har lidt penge i kassen, fjerner dog ikke de sorte skyer.

»Det ser stadig rigtigt svært ud for dem. Men de penge, der nu kommer ind i systemet, giver dem lidt tid og ro til at komme videre,« siger Kjeldsen.