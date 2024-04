Jonas Vingegaard er fortsat indlagt efter sit mareridtsstyrt.

Her venter der efter alt at dømme en operation den kommende uge, og selvom det endnu er for tidligt at spå om en eventuel deltagelse i danskerens Tour de France-forsvar, er det ikke ligefrem opløftende meldinger.

I et et interview med HLN fortæller Visma-Lease a Bikes' sportschef Merijn Zeeman, at Vingegaards vigtige højdetræningslejr frem mod Tour de France 'helt sikkert' bliver aflyst

»Jonas vil helt sikkert gå glip af højdetræningslejren på Sierra Nevada fra den 6. maj. Hvis han tager til Touren, bliver vi nødt til at gøre det på en anden måde,« siger han.

Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

Han slår fast, at fokusset er et andet sted lige nu.

»Jeg fik i dag en opdatering fra Jonas Vingegaards kone om, hvordan han har det. Relativt lidt bedre hver dag, men han er stadig på hospitalet. Det siger det hele. I øjeblikket tænker Jonas ikke på, om han kommer til Touren eller ej. Der er andre prioriteter,« siger Zeeman.

Udover Vingegaard har Zeeman og holdet også hovedbrud omkring Wout van Aert, der ser meget tvivlsom ud i forhold til deltagelsen i Giro d'Italia.

Det voldsomme styrt kostede Vingegaard en punkteret lunge, et brækket kraveben og adskillige brækkede ribben.