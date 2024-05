Hele sit liv har han basket i de høje adelige luftlag, ejer slotte, jagtejendomme og luksuslejligheder.

Men om et par uger står han bag panserglas. Iført håndjern. I en retssal i Frankfurt. Sigtet som terrorist. 72-årige Heinrich XIII prins Reuss.

Ham, der vurderes at være hovedmanden bag planerne om et statskup. I Tyskland.

For at genoprette monarkiet og et rige, som det eksisterede frem til 1918. En tid, hvor – som prinsen ifølge Welt selv udtrykte det for nogle år siden – 'folk var lykkelige', fordi de administrative strukturer var 'håndterbare og klare'.

Den nu 72-årige prins Reuss skal om få uger for retten, hvor han står anklaget som terrorist.

Selv kom prinsen til verden, da den efter hans mening allerede var i forfald. Nemlig i 1951. Hvor også slægtens fornemme historie for længst var smuldret.

I århundreder havde familiedynastiet, den adelige slægt Reuss, regeret i det østtyske område som i dag hedder Thüringen og var med tiden blevet ophøjet til kejserlige fyrster.

Men alt ændrede sig i 1918, hvor novemberrevolutionen i slutningen af Første Verdenskrig førte til det tyske kejserriges fald. Og dermed også huset Reuss.

Familien gjorde dog oprør og etablerede deres egen fristat. Men blot to år senere måtte de endegyldigt kaste håndklædet i ringen og se fyrstedømmet indlemmet i delstaten Thüringen. Og se alle privilegier og titler afskaffet.

Dermed var Heinrich XXVII – Heinrich XIIIs oldefar – den sidste regent i slægtslinjen Reuss.

Derfor hedder de alle 'Heinrich' Ifølge en familietradition blev alle mandlige medlemmer af huset Reuss navngivet Heinrich. For at undgå forvirring efterfulgtes navnet af stigende romerske tal. Hvert nye århundrede startede nummereringen forfra. For tiden er der angiveligt 30 'Heinrich'er. Kilde: Der Spiegel

Og som var det i sig selv ikke nok, blev også deres fædrenes jord og ejendomme i 1945 – efter anden verdenskrigs ophør – eksproprieret som følge af, at Thüringen nu var en del af DDR.

Seks år senere blev Heinrich XIII så født. I middelalderbyen Büdingen i Vesttyskland, hvor hans gren af familien havde slået sig ned. 300 kilometer fra dét, der engang var deres fyrstedømme.

På prinsens jagtslot i Saaldorf blev en række af gruppens møder angiveligt holdt.

Men slægtens storhed og historie var ikke glemt. Og få var så ihærdige som Heinrich XIII – som i lighed med sine forældre har insisteret på at bevare sin prinsetitel – på ikke alene at holde historien i live, men også kæmpe for dét, der engang var deres.

Siden murens fald i 1989 har han adskillige gange lagt sag an mod staten i sine bestræbelser på at generhverve slægtens ejendomme. Og dermed noget af fortidens pomp og pragt.

Sager, der ikke altid er faldet ud til hans og familiens fordel, omend de ifølge DW gennem årene er blevet kompenseret med over 20 millioner kroner.

Der eksisterer få interviews med den i dag 72-årige prins, som oprindelig blev uddannet ingeniør og siden succesfuld iværksætter indenfor såvel ejendomshandel som vinproduktion.

Men et interview fra 1998 med avisen Berliner Zeitung giver dog et ganske godt indtryk af, hvem Heinrich XIII er. Og hvilke værdier han repræsenterer.

Her beskrives malende, hvordan prinsen – som ifølge Der Spiegel blev kaldt 'racerkøreren Heinrich' i familien på grund af sin forkærlighed for hurtige biler – ankommer til byen Gera i sin tunge limousine, hvordan han slank, atletisk og i højt humør træder ud af bilen. Klar til at tale sin sag.

Gera var oprindelig residensby for slægten Reuss og blev takket være familiens foretagsomhed i starten af sidste århundrede en af de ti rigeste byer i Tyskland. Hvorfor den selvfølgelig skulle have sit eget teater. Og fik det i 1902.

Teatret i Gera er blot en af de mange ejendomme i byen, som Heinrich XIII prins Reuss har forsøgt at få tilbage.

Siden blev familien som nævnt forvist, og gradvist forfaldt teatret, som altså i 1998 var i en sølle forfatning. Hvorfor prinsen havde præsenteret byen for en løsning.

»Vi ønsker ikke at få nogen penge ud af det her. For os handler det om fortiden, om at genoprette vores families ære,« som det meget sigende lød fra Heinrich XIII til journalisten fra Berliner Zeitung, der med tungen lige i munden forsøgte at lade begge parter komme til orde i dét, der havde udviklet sig til en strid mellem på den ene side prinsen og byens borgmester.

»Jeg ser ikke længere nogen chance for en mindelig aftale med Reuss-arvingerne,« sagde borgmesteren, som begræd, at prinsens mor ikke længere var i live og havde indflydelse på den uregerlige søn.

Som til gengæld på sin side mente, at han havde retten på sin side.

»Vi bærer en masse stor historie på vores skuldre,« sagde han i interviewet og fortsatte:

»Vi vendte tilbage (til Gera, red.) efter murens fald, min mor bosatte sig her igen i 1990. Vi hjalp til, hvor vi kunne, gjorde gode ting og talte ikke om det.«

»Det var hilst velkommen dengang. I dag blæser vinden anderledes.«

Og det er dén vind, som Heinrich XIII prins Reuss ikke bryder sig om. Og som de seneste år har fået hans indre bæger til at flyde over og ført til, at han sammen med en gruppe ligestillede tænkere i al hemmelighed har konspireret om en fjernelse af statsmagten i Tyskland. For at overtage den. Føre det tyske rige tilbage til dét, det var engang.

Hvor 'folk var lykkelige', fordi de administrative strukturer var 'håndterbare og klare'.

»Vi knuser dem,« som prinsen ifølge Der Spiegel sagde om statsmagten i en hemmelig samtale. Som desværre for ham ikke var mere hemmelig, end at efterretningstjenesten lyttede med.

Meget tidligt om morgenen den 7. december 2022 ankom specialstyrkerne iført termisk udstyr til en penthouse lejlighed i Frankfurts velhaverkvarter. Med hjælp af rambukke slog de døren ind.

Fire timer senere gik de ud af den igen. Med prinsen mellem sig. Iført håndjern. Og ulasteligt klædt i tweed og med charmeklud om halsen.

»Ikke ligefrem en påklædning man forventer af en terrorist,« som Der Spiegel tørt konstaterede.

En ulasteligt klædt Heinrich XIII prins Reuss føres væk i håndjern.

I alt blev 25 personer anholdt den morgen. 25 personer spredt ud over Tyskland, Østrig og Italien. Ifølge WDR er de alle 'tiltalt for at ville vælte det politiske system i Tyskland, indsætte en ny regering med våbenmagt og også acceptere dødsfald i processen'.

Siden har de siddet varetægtsfængslet.

Mandag 29. april startede den første af i alt tre retssager. I den er det den militære fløj i bevægelsen, der står anklaget.

21. maj er det hovedmændene. Og i juni de øvrige medlemmer.

Heinrich XIII prins Reuss hører til den midterste gruppe. Anses tilmed som hovedmanden, hovedarkitekten. Og hans slægtninge græmmes.

Ordene var da også få, men velvalgte, da familiens talsmand af radiostationen MDR blev bedt om en kommentar til prinsens anholdelse.

»Han er en sindsforvirret gammel mand, radikaliseret af skuffelser,« lød det fra Heinrich XIV, som lagde kraftig afstand til den slægtning, som grene af familien slog hånden af for mange år siden.

»I mere end 850 år var vi et tolerant, kosmopolitisk, fyrsteligt hus i Thüringen. Nu opfattes vi som terrorister og reaktionære overalt i verden, også i USA. Det er fuldstændig forfærdeligt,« tilføjede han om den skam, der har ramt den fyrstelige familie.

Pletten på 850 års historie. Heinrich XIII prins Reuss.

