Da Christian Pulisic tirsdag scorede det vindende mål for USA, stødte han kraftigt ind i Irans målmand, Alireza Beiranvand.

Sammenstødet var så voldsomt, at den amerikanske stjerne måtte lade sig udskifte, hvorefter han blev kørt til et nærliggende hospital.

Fra hospitalet har han nu delt et billede, hvor han fortæller, at han er ved godt mod og forventer at kunne spille USAs næste kamp lørdag mod Holland.

'Jeg er så stolt af mine drenge. Bare rolig, jeg er klar til lørdag,' skriver han.

Pulisic deler et billede fra hospitalet. Foto: Instagram Vis mere Pulisic deler et billede fra hospitalet. Foto: Instagram

Da Pulisic forlod banen i det 46. minut tog han sig til maveregionen.

Det var på daværende tidspunkt uvist, hvad der konkret var sket med Chelsea-spilleren, men det har det amerikanske fodboldforbund dog også givet en status på natten til onsdag.

'Christian Pulisic er blevet diagnosticeret med en bækkenkontusion, og hans status er fra dag til dag,' skriver fodboldforbundet med henvisning til, at tirsdagens matchvinder kan blive klar når som helst.

Og da amerikanerne har fire dages hvile inden lørdagens ottendedelsfinale mod hollænderne, er Pulisic er da også sikker på, at han kan være med.

Det amerikanske fodboldforbund delte en video på Twitter, da holdet kom tilbage på hotellet efter kampen mod Iran, som viser, at Pulisic er kommet hjem fra hospitalet.

I videoen bliver de amerikanske spillere hyldet af glade fans, hvorefter de løber hen og krammer deres sårede holdkammerat.