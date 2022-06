Lyt til artiklen

Var du en af de mange danskere, som fik glæde af det smukke og lune sommervejr lørdag?

I dag får du samme mulighed – og så måske ikke helt.

DMI lover sommerlige temperaturer mellem 17 og 22 grader over hele landet, bortset fra ved Vestkysten, hvor det bliver en anelse køligere.

Solen får vi også at se i løbet af søndagen, selvom den også i perioder må vige for skydækket.

Og vinden bliver let til frisk.

Det lyder jo som en oplagt dag til at grille i haven, en gåtur i skoven eller måske endda en kølig dukkert i havet – men der er risiko for, at vejret alligevel spiller dig et puds.

Der er nemlig risiko for byger og torden over næsten hele landet.

Et sted går dog fri og ser ud til at få flot sommerligt vejr hele dagen.

Det starter med sol i øst og byger i vest, men i dagens løb bliver det hele mere jævn fordelt med sol, skyer og enkelte byger til det meste af landet. Temp. op mellem 17 og 22°C og let til frisk vind. Følg med på https://t.co/aAJ90GfDKB pic.twitter.com/F1xKj4Djcy — DMI (@dmidk) June 12, 2022

»Kun Bornholm får chancen for at leve op til sit tilnavn som solskinsøen,« skriver meteorolog Trine Pedersen på DMIs hjemmeside.

I aften klarer det op og bliver overvejende tørt med nogen sol de fleste steder, men i nat bliver det igen skyet med enkelte byger hist og her.