Den kendte og elskede tv-vært har besluttet at stoppe med at sende live fra sin have på DR.

I årtier har Søren Ryge sendt liveprogrammer fra sin have på Djursland, men nu er det slut. Det fortalte han onsdag aften i programmets udsendelse, der dermed er den sidste i rækken.

Over for DR uddyber han den store beslutning:

- Jeg har sendt live fra haven i 28 år - jeg gentager: 28 år! Det er jo flere hundrede programmer fra den samme have med den samme person. Jeg kan næsten ikke finde på mere at vise frem, lyder det fra Søren Ryge ifølge DR.

I weekenden kunne han fejre, at han fyldte trekvart århundrede, og det spiller også ind på beslutningen, fortæller han.

- 75 år. Det er meget. Er det så ikke i orden, at man begynder at trække sig tilbage? Jeg er hverken syg, dårlig eller slidt op, men jeg vil gerne stoppe, mens jeg selv kan tage beslutningen, forklarer Søren Ryge.

Den piberygende, selvudlærte haveekspert har gennem årene fået et stort publikum, men selv om de ikke længere kan se med direkte fra haven i Djursland, kan de glæde sig over, at Søren Ryge stadig er klar på nye opgaver på tv, hvis de byder sig.

- Jeg stopper med at sende live, men vi har en aftale om, at hvis jeg på et tidspunkt får en vildt god idé til et tv-program, så siger jeg det til DR - og får de en idé til et program, så kontakter de mig. Vi har jo arbejdet sammen i 42 år efterhånden, så vi kender hinanden godt, siger Søren Ryge.

/ritzau/