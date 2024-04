»Vi må rydde øen, fordi vi forventer, at der kan komme flere udbrud.«

En vulkan er gået i udbrud på den indonesiske ø Ruang – og flere hundrede er siden blevet evakueret fra området.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Siden tirsdag har Ruang-vulkanen været i udbrud mindst tre gange, hvor den har spyet lava og askeskyer op.

Her ses et billede fra tirsdagens vulkanudbrud. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra tirsdagens vulkanudbrud. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Det har fået myndighederne til at hæve alarmniveauet til det næsthøjeste efter den øgede aktivitet, og mindst 800 mennesker i Indonesiens nordlige Sulawesi-provins er blevet evakueret.

Vulkanens udbrud er blevet udløst af nylige jordskælv på øen, og vulkanen har sendt »eksplosive varme skyer« op mod 1,8 kilometer op i luften, lyder det.

»Vi må rydde øen, fordi vi forventer, at der kan komme flere udbrud. Ingen aktivitet er tilladt inden for fire kilometer fra krateret,« forklarer Heruningtyas Desi Purnamasari, der arbejder for Indonesiens Center for vulkanologi og geologisk risikoforebyggelse, til Reuters.

Omkring 838 personer bor på øen Ruang.

De er nu evakueret til en nærliggende ø.