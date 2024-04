Det er så stort, at det næsten kan være svært at kapere.

Navnet er BH3.

»Det er en total overraskelse,« som astronom Pasquale Panuzzo siger ifølge Guardian.

For han og en række andre forskere har netop gjort opdagelsen fra Observatoire de Paris: Et enormt sort hul.

Og det er faktisk det største af sin slags, der nogensinde er blevet registreret i den galakse, der huser vores solsystem, Mælkevejen.

Det sorte hul, der er blevet opdaget, er 33 gange større end Solen, og det befinder sig omkring 2.000 lysår fra Jorden.

På grund af opdagelsen betydning har forskerne nu valgt at offentliggøre, hvad man har fundet, tidligere end planlagt for at give andre astronomer mulighed for at studere fænomenet hurtigst muligt.

»Vi har hidtil kun set sorte huller af denne størrelse og med lignende gravitationsbølger i galakser langt væk,« siger Pasquale Panuzzo.

Håbet er at lære meget mere om, hvilken betydning det sorte hul kan have i hele universet.

Ifølge Videnskab.dk udløses sorte huller af supernovaeksplosioner, hvor stjerner kollapser og dør.

Hverken lys eller partikler kan undslippe et sort hul, der derfor kan være meget svære at lokalisere.

Jorden ville kun være på størrelse med en sukkerknald, hvis den havde samme tæthed som et sort hul.