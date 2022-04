Hun er en ung, smuk og lovende model, men nu har en aggressiv coronavirus kostet hende begge ben.

Amerikanske Claire Bridges blev testet positiv for covid-19 tilbage i januar og blev indlagt på et hospital i Florida 16. januar med alvorlige symptomer.

Den unge kvinde lider af en medfødt hjertesygdom, og det var formentlig derfor, at coronavirussen angreb hende så hårdt på trods af, at hun er fuldt vaccineret.

Kort efter, hun blev indlagt, fik hun hjertestop.

Derefter viste det sig, at smitten havde angrebet hendes hjerte og lunger og blandt andet gav hende lungebetændelse og betændelse i hjertemuskulaturen.

Trykket i hendes ben voksede, og gav hende voldsomme smerter. Til sidst havde lægerne ingen anden udvej end at amputere begge hendes ben, skriver Newsweek.

Nu er hun netop blevet udskrevet fra hospitalet tids nok til, at hun kan fejre sin 21-årige fødselsdag med familie og venner.

Efter to måneders indlæggelse nyder hun nu at være hjemme igen.

»Hjemme og udenfor,« skriver Claire Bridges på sin profil på Instagram.

I et interview med Newsweek forklarer hendes far Wayne Bridges, at familien nyder at have fået Claire Bridges 'ud af hospitalslivet og hjem i hendes mors hus og i mere komfortable omgivelser'.

»Det har været mentalt, følelsesmæssigt belastende, men vi er fulde af forhåbning nu. Hun står stadig overfor nogle udfordringer, men i dag har vi fokus på, at vi har fået hende hjem,« udtaler faderen.

Som lovende model har Claire Bridges naturligvis en profil på Instagram med et hav af følgere. De har kunnet følge med i hendes kamp mod sygdommen og dens dramatiske konsekvenser.

»Jeg har det godt. Jeg får ergoterapi, fysioterapi og hjemmesygepleje flere gange om ugen nu, og jeg står op og bevæger mig meget mere.«

»Jeg kommer til at gå i løbet af ingen tid.«