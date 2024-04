Tyrkisk politi har gjort en kæmpe fangst.

Faktisk den tredjestørste i landets historie.

Ikke mindre end 608 kilo kokain er torsdag blevet beslaglagt.

Det skriver The Guardian.

Den tyrkiske indenrigsminister, Ali Yerlikaya, siger:

»Mængden af kokain, der blev beslaglagt i operationen er den tredjestørste nogensinde i Tyrkiet.«

Politiets aktion fandt sted på tværs af tre provinser i landet herunder i Kocaeli, der ligger sydøst for Istanbul.

Den var rettet mod en gruppe, der er ledet af en libanesisk-venezuelansk statsborger, som blev anholdt sammen med ni tyrkere.

Tyrkiet er blevet til et transitknudepunkt for indførelsen af kokain fra Sydamerika til Europa.

Sådan er det blevet i forbindelse med, at sikkerheden i havne som den i Rotterdam er blevet udbygget væsentligt.

Ifølge en rapport fra Global Initiative Against Transnational Organized Crime har der været en stigning på 44 procent i beslaglæggelsen af kokain i Tyrkiet mellem 2021 og 2022. Og da der samtidig ikke er set en øget stigning i forbruget i landet, vurderes det, at Tyrkiet nu er blevet et transitland.

Den største beslaglæggelse af kokain i Tyrkiet fandt sted i 2021, hvor 1,1 ton blev gemt i en last med bananer i havnebyen Mersin.

»Vi vil ikke tolerere narkosmuglere eller organiserede bander, hvad enten de er nationale eller internationale,« siger indenrigsministeren Ali Yerlikaya.