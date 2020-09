26 år efter passagerfærgen Estonias forlis i Østersøen, åbner de svenske myndigheder nu igen for efterforskningen af sagen.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Den fornyede interesse for forliset kommer efter en ny domumentar, der sår tvivl om myndighedernes hidtige forklaring af katastrofen.

Et kamerahold har nemlig ved hjælp af en dykkerdrone afsløret et stort hul i skroget på skibsvraget, som nu ligger på havets bund mellem Sverige og Estland.

Eksperter mener, at det er sandsynligt, at det er det store hul, der er den egentlige årsag til, at færgen sank.

Et hul, som ifølge eksperterne er så stort, at det kun kan være opstået, hvis færgen er blevet ramt af noget.

Dermed sætter dokumentaren spørgsmålstegn ved den officielle forklaring: At det var bovporten, der rev sig løs i det hårde vejr.

Estonia gik ned i en storm i Østersøen, da færgen var på vej fra Tallinn i Estland til Stockholm i Sverige.

989 mennesker var ombord, men kun 137 af dem kom i land med livet i behold. Blandt dem den dengang 28-årige Morten Boje, der som den eneste dansker overlevede katastrofen.

Færgen sank på under en time og tog 852 liv med sig i dybet.

Opdateres...