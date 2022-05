I disse dage udspiller en grum og opsigtsvækkende retssag sig i Sverige.

På anklagebænken sidder den 63-årige italienske skandalekirurg Paolo Macchiarini, der er tiltalt for grov mishandling og eksperimenter på mennesker.

Sagen tog sin begyndelse i 2011, hvor Paolo Macchiarini opnåede international berømmelse, efter han hævdede at have foretaget verdens første indoperation af et kunstigt luftrør i en patient.

Luftrøret var fremstillet i et laboratorium og dækket af patientens egne stamceller, og nyheden gik verden rundt, fordi det gav håb om, at videnskaben var kommet nærmere en løsning på manglen på donororganer.

Operationen blev foretaget på en kræftsyg patient på det prestigefyldte Karolinska Universitetshospital i Sverige, hvor Paolo Macchiarini var kirurg.

Men kort efter operationen begyndte de første uhyggelige anklager om kirurgen at dukke op.

Tegning fra retten af Paolo Macchiarini, der på illustrationen har en hestehale.

Blandt andet at kirurgen havde udført den risikable og eksperimentale operation på mindst en patient, der ikke var alvorligt syg inden.

En af dem var den 33-årige russiske balletdanser Julia Tuulik, der havde været udsat for en ulykke, som betød, at hun havde en trakeotomi. Det vil sige, at hun fik luft ved hjælp af et hul i halsen.

Udover det var hun sund og rask og mor til en lille pige, og hun indviligede i at afprøve Paolo Macchiarinis operation for at undgå trakeotomien.

Ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift, der har foretaget en omfattende research af sagen, levede Julia Tuulik kun et grufuldt år, efter hun fik operationen.

»Stanken var forfærdelig,« fortalte hendes mor i en dokumentar, hvor hun og Julias mand beskriver, hvordan den unge mor langsomt rådene op indefra.

Julia Tuulik var langt fra den eneste, som mistede livet efter Paolo Macchiarinis kontroversielle indgreb.

Billede af Paolo Macchiarini under hans første indoperation af et syntetisk luftrør i Sverige i 2011.

I Sverige døde tre patienter i 2011 og 2012, men den italienske kirurg fastholdt, at dødsfaldene ikke kunne kædes sammen med hans procedure.

I 2013 stoppede Karolinska Universitetshospital i Sverige for operationerne, men Paolo Macchiarini opererede videre. Blandt andet i Rusland.

Han nåede i alt at indoperere de kunstige luftrør på otte patienter, hvoraf syv afgik ved døden. Patienten, som overlevede, fik det kunstige luftrør fjernet igen.

Flere medier fik dog undervejs færten af skandalen, herunder New York Times, Vanity Fair og SVT, og de begyndte at afdække, hvordan Paolo Macchiarinis havde snydt med sine forskningsresultater, fusket med sit cv og tilsidesat etik.

Og i 2020 blev Paolo Macchiarini sigtet for grov vold mod de tre patienter, der døde efter hans operationer i Sverige.

Ifølge anklageren blev operationerne udført i strid med videnskaben og i mod loven.

Den 27. april gik retssagen endelig i gang, og onsdag var det anklagemyndighedens tur til at give deres udlægning af sagen.

Bevismaterialet er godt, udtalte chefanklager Jim Westerberg tidligere på dagen til Dagens Nyheter.

Han slog også fast, at man regner med en dom i sagen.

»Jeg kommer ikke til at spekulere i, hvad vi kommer til at foreslå, men det normale ved den her type forbrydelse er fængsel,« siger han.