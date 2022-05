At gå fra det ene bjerg til det andet, svævende højt over jorden med en stor dal, der gaber under dig, er ikke for sarte sjæle.

Men det er nu, hvad du kan opleve i Tjekkiet, hvor verdens længste hængebro netop er åbnet.

Det skriver CNN.

Hængebroen har været under opførelse de sidste to år, og er nu klar til at blive anvendt.

Foto: DAVID W CERNY

Den tjekkiske hængebro får navnet Sky Bridge 721, og den kommer til at skabe forbindelse mellem to bjergkamme i området ved Dolní Morava, der ligger 1116 meter over havets overflade.

Broen måler intet mindre end 721 meter i længde, og er ophængt af kabler.

Den østrigske blogger Victoria Fellner besøgte Sky Bridge 721 tidligere på ugen som en del af en preview-begivenhed, hvor hun delte billeder på sin Instagram.

Her lød det, at det første skridt på broen gav hende en »følelse af kvalme«.

Men denne frygt aftog kort efter, hvor hun fik lov til at beundre landskabet.

»Jeg var bange for, at hængebroen ville ryste meget, men det var ikke så slemt. Udsigten er virkelig imponerende, og du kan endda se skoven nedenfor gennem espalieret.«

Verdensrekorden for hængebroer til gående har hidtil været på 516 meter og er beliggende i Arouca-regionen i Portugal.

