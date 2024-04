I mere end to uger har de amerikanske myndigheder ledt massivt efter Veronica Butler og Jilian Kelley i håbet om at finde dem i live.

Det håb er mandag endegyldigt blevet slukket.

Mandag er begge kvinder bekræftet døde, skriver nyhedsbureauet AP News.

Meldingen kommer, en dag efter at fire personer er blevet anholdt og sigtet for drab og kidnapning.

Ifølge myndighederne skulle kvinderne 30. marts køre fra Hugoton, Kansas og til Oklahoma for at hente Veronica Butlers børn fra en fødselsdagsfest.

Samme dag blev deres bil fundet efterladt på en landevej nær grænsen mellem Kansas og Oklahoma.

Og så begyndte eftersøgningen i en fart.

Med det håb at finde kvinderne, beskytte børnene og arrestere de mistænkte bag kvindernes forsvinden.

»Denne sag endte ikke, som vi havde håbet. Det har helt sikkert været en tragedie for alle involverede,« siger Aungela Spurlock, chef i Oklahoma State Bureau of Investigation, der har stået for eftersøgningen.

AP News skriver, at kvinderne er blevet dræbt i en forældremyndighedskonflikt.

Ifølge New York Post skulle Jilian Kelley overvære Veronica Butlers samvær med sine børn, fordi hun ikke havde fuld forældremyndighed over sine børn.

Hun kæmpede om forældremyndigheden med børnenes far, mens børnene boede hos deres farmor.

Og netop farmoren skulle Butler og Kelley mødes med om morgenen i et motorvejskryds 30. marts, hvorefter de sammen skulle hente børnene.

På det aftalte mødested fandt politiet senere blod, pistolmagasiner og den efterladte bil – men hvad der præcist er sket, er uvist. Politiet afventer også obduktionerne af de to kvinder, før de kan slå fast endegyldigt fast, hvad der er sket.

Det er dog bekræftet, at farmoren er en af de fire, der sidder anholdt i sagen.

Sammen med de tre øvrige anholdte skal hun møde i retten onsdag, hvor en dommer skal afgøre, om de skal fængsles.

Politiet vil ikke oplyse, hvor de dræbte kvinder blev fundet. Dog siger de, at kvinderne blev fundet nær det planlagte mødested, hvor der også var gravet et hul.