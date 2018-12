USA's Senat vil stoppe militærhjælpen til Saudi-Arabien i Yemen og giver kronprins skyld for journalistdrab.

Det amerikanske senat har torsdag sendt et direkte modsvar til præsident Donald Trumps holdning til Saudi-Arabien.

Senatet har vedtaget en resolution, hvor samtlige senatorer er enige om, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, er ansvarlig for drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Yderligere bakker senatorerne op om en resolution for at stoppe USA's militærhjælp til Saudi-Arabien i det krigshærgede Yemen.

Resolutionerne er tæt på at gå ind under den symbolske kategori. Repræsentanternes Hus kan først behandle dem i januar, og Trump har mulighed for at bruge sin vetoret.

Senatoren i delstaten Vermont, Bernie Sanders, kalder alligevel Senatets resolutioner for historiske.

- I dag fortæller vi den despotiske regering i Saudi-Arabien, at vi ikke vil være en del af deres militære eventyr.

- Så lad os alle stå frem i dag og fortælle verden, at USA ikke vil fortsætte med at være en del af den værste humanitære katastrofe på kloden, siger Bernie Sanders.

Yemen har været præget af krig siden 2015. Saudi-Arabien støtter regeringen i forsøget på at nedkæmpe houthi-oprørerne.

Saudi-Arabien har blandt andet med brug af amerikanske våben gennemført massive bombardementer i landet, ofte med mange civile ofre.

I de seneste fire år har 10.000 mennesker mistet livet, tre millioner er fordrevet, og millioner er truet af hungersnød.

Trumps udenrigsminister, Mike Pompeo, har tidligere advaret om, at krigen ville blive endnu værre uden USA's engagement.

- Lidelserne i Yemen gør mig meget ondt, men hvis USA ikke var involveret i krigen i Yemen, ville det være helvedes meget værre, sagde Pompeo i november.

Senatet har lagt pres på Trump for at stoppe støtten til Saudi-Arabien lige siden drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Så sent som onsdag afviste præsident Donald Trump at fordømme kronprins Mohammed bin Salman for drabet på den regimekritiske journalist.

Saudi-Arabien har officielt medgivet, at Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i Istanbul, da han kom for at hente dokumenter til brug for sit forestående bryllup. Men regimet afviser, at drabet skulle være sket på ordre fra kronprinsen.

I et interview med Reuters afviste Trump at udtale sig om drabet.

- Kronprinsen har på det kraftigste afvist at have noget med drabet at gøre, siger Trump i interviewet.

/ritzau/AFP