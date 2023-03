Lyt til artiklen

Ruslands militær tester atommissil med rækkevidde på 13.000. kilometer

Det oplyser det russiske forsvarsministerium.

Ifølge Reuters er det formentlig et forsøg på at fremvise landets militære kunnen.

Reuters oplyser, at missilsystemet kan bære flere uafhængige sprænghoveder på en gang.

Det vil sige at systemet kan ramme flere forskellige mål med atomvåben på samme tid.

Øvelserne, og den store omtale af dem, sker ifølge Reuters, fordi Putin ønsker at gøre det nye Jars-system til en hjørnesten i Ruslands 'uovervindelige' atomsystem.

Det russiske forsvarsministerium har meldt ud om øvelsen på mediet Telegram. Her skriver de blandt andet:

»Der vil blive truffet en del foranstaltninger, med det formål at camouflere systemerne og modarbejde moderne rekognosceringsfly.«

Ved samme lejlighed udtalte repræsentanter for den russiske regering, at krigen mod Vesten formentlig kommer til at fortsætte »i lang tid«.

Der deltager mere end 3.000 russiske soldater i øvelsen med det nye våbensystem.

Rusland har øget deres antal af militærøvelser, i det år krigen har varet.

Senest har de øget træningen af soldater i Hviderusland, der også har åbnet op for at russerne må placere såkaldte taktiske atomvåben i landet.