Torsdag er Rusland kommet endnu et skridt tættere på at kunne placere taktiske atomvåben i Belarus.

Det skriver Reuters.

Ifølge Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko skulle dele af de taktiske våben allerede være på vej til Belarus, selvom dette ikke er bekræftet af Kreml.

Det var den russiske præsident Vladimir Putin, der torsdag i et interview offentliggjorde planerne for placeringen af våbnene.

Ifølge seniorforsker Flemming Splidsboel vil Belarus ikke være i stand til at bruge våbnene, skriver han på Twitter.

» Af aftalen fremgår det, at Rusland ikke overdrager våbnene til Belarus, og at Moskva alene vil træffe beslutning om deres brug,« skriver seniorforskeren på Twitter og fortsætter:

»Belarus vil altså ikke selv kunne anvende dem, men landet vil med stor sandsynlighed heller ikke kunne forhindre, at de bliver brugt. Alt i alt en betydelig optrapning.«

Det amerikanske udenrigsministerium har tidligere fordømt planerne om at placere taktiske atomvåben i Belarus, men meldingen fra Washington var, at de ikke havde til hensigt, at ændre deres holdning til strategiske atomvåben, og at de ikke så tegn på, at Rusland forberedte sig på at bruge dem.