Den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, har åbenbart også en blød side, må man forstå.

I hvert fald når det gælder lederen af den russiske Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, der meldes dræbt i et flystyrt nord for Moskva onsdag.

På beskedtjenesten Telegram skriver den tjetjenske leder, at han og Prigozjin havde været venner lang tid.

»Han kom til Grosnij (Tjetjeniens hovedstad, red.) på min allerførste invitation, selvom han var meget ældre end mig,« skriver Kadyrov, der anses for at være en nær allieret af præsident Vladimir Putin.

Tjetjeniens præsident Ramzan Kadyrov (til højre), har torsdag aften postet dette billede, hvor han ses sammen Jevgenij Prigozjin, som meldes omkommet i et flystyrt. Foto: Telegram Vis mere Tjetjeniens præsident Ramzan Kadyrov (til højre), har torsdag aften postet dette billede, hvor han ses sammen Jevgenij Prigozjin, som meldes omkommet i et flystyrt. Foto: Telegram

Kadyrov beskriver Wagner-lederen som »meget aktiv« for sin alder og som en »vigtig person på nationalt plan«

»Men for nylig så han ikke, eller ønskede ikke at se, hele billedet af, hvad der er galt i landet. Jeg bad ham om at opgive personlige ambitioner af hensyn til spørgsmål af overordnet, national betydning,« skriver Ramzan Kadyrov og tilføjer:

»Men han var sådan, Prigozjin, med sin jernkarakter. Dødsfaldet er et tab for hele nationen.«