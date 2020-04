Kun et kor og et par enkelte præster var sammen med pave Frans, da han markerede palmesøndag i Peterskirken.

Normalt er påskeugen det helt store tilløbsstykke for tilhængere af den katolske kirke i Rom.

Men søndag var pave Frans kun i selskab med et par enkelte præster og en håndfuld korsangere, da han ved en ceremoni i Peterskirken markerede palmesøndag og dermed starten på påskeugen.

På grund af den globale coronapandemi, der har ramt Italien særlig hårdt, forløb ceremonien uden menighed.

Pave Frans benyttede lejligheden til at sende et budskab til de mange, der nu er berørt af pandemien.

- Jesus siger til hver og en af os: Fat mod, åben dit hjerte med kærlighed. Du vil finde trøst hos en gud, der holder hånden over dig, lød det fra paven.

- Ræk hånden ud til dem, der lider og dem, der er mest i nød. Lad os ikke fokusere på, hvad vi går glip af, lad os fokusere på, hvad vi kan gøre for andre.

Påsken er den vigtigste højtid for den katolske kirke. Den markerer Jesus' opstandelse fra de døde.

Palmesøndag markerer indledningen på påskeugen og er i ifølge Bibelen den dag, hvor folk hyldede Jesus med palmegrene, da han red ind i Jerusalem på et æsel.

Få dage senere vendte folket sig imod Jesus og krævede ham korsfæstet.

På grund af coronapandemien er alle ceremonier i Vatikanet blevet lukket for offentligheden.

Samtidig er det årlige optog til Colosseum, der normalt finder sted langfredag, blevet aflyst.

- Vi vil fejre påskeugen på en ganske usædvanlig måde, sagde pave Frans fredag.

Mange af pavens følgere har været bekymret for hans helbred under coronapandemien.

Den 83-årige pave fik for mange år siden fjernet en del af sin ene lunge, hvilket gør ham særlig sårbar over for luftvejssygdommen Covid-19, der er forårsaget af coronavirus.

/ritzau/dpa