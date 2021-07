En svampeinfektion har spredt sig, og det ser ikke ud til, at der findes nogen behandling, der kan slå den ned.

Det er realiteten i blandt andet USA, hvor 123 personer på et plejehjem i Washington D.C og to hospitaler i Texas er blevet ramt af svampen Candida auris, oplyser Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ifølge New York Post. Tre er døde heraf.

»Selvom vi kun har set få tilfælde, er det sandsynligt, at der findes flere cases, der endnu ikke er blevet identificeret. Derfor opfordrer vi sundhedssystemerne til at arbejde proaktivt for at kunne identificere og forhindre spredningen af denne svamp,« siger Meghan Lyman, der er læge ved CDC.

De omtalte tilfælde er fundet i perioden januar til 30. april i år. Men der er fundet flere fra 1. maj, som endnu ikke er blevet offentliggjort.

Her kan du se et kort over de lande, som svampeinfektionen har bredt sig til siden 2009. Foto: cdc.gov

Svampeinfektionen giver feber og koldsved og kan i værste fald have dødelig udgang. Den ser ud til at være modstandsdygtig overfor medicinsk behandling. Derudover ser det, som om de 123 ramte har smittet hinanden.

Det var ikke tilfældet, da der svampen ramte flere personer i New York tilbage i 2019.

Historien om candida auris går dog længere tilbage end 2019. Faktisk helt tilbage til 2009, hvor den blev opdaget i Asien ifølge CDC, og siden da har den bredt sig til en lang række lande over hele verden. I Europa gælder det landene: Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Polen, Spanien og Schweiz.

Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder er 60 procent af de inficerede døde. Der er dog i mange tilfælde tale om personer med i forvejen alvorlige sygdomme.