En mor, der var blandt de sårede, da en mand lørdag eftermiddag gik amok med en kniv i Sydney, er nu død.

Det bekræfter politiet i den australske storby ifølge det britiske medie Sky News.

Det skriver Ritzau.

Gerningsmanden, der ifølge øjenvidner beskrives som værende mellem 30 og 40 år, gik til angreb ved et indkøbscentret ved Bondi Beach.

Mindst seks personer er meldt døde.

To mænd har tidligere på dagen fortalt til det australske medie News.com.au, hvordan de under angrebet forsøgte at redde den 38-årige mor og hendes ni måneder gamle baby.

»Babyen blev stukket samtidig med moren. Moren kom løbende over til os og kastede babyen til os,« fortæller en af mændene til mediet.

De to mænd var flygtet ind i en butik i indkøbscenteret, væk fra gerningsmanden, der løb rundt med en kniv.

Babyen blev også såret og bragt til hospitalet.

Gerningsmanden, som er blevet dræbt af politiet, menes at have handlet på egen hånd, vurderes det ud fra foreløbige oplysninger.