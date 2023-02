Lyt til artiklen

Alejandro Colomar slipper fremover for at få bøder for at gå splitterravende nøgen rundt.

Det har en domstol i Spanien afgjort.

Colomar bor i den lille by Aldaia, der ligger i den spanske region Valencia, skriver Reuters.

Siden 2020 har den 29-årige spanier levet som nudist, men det er ikke alle, der er tilfreds med, at han går rundt i byens gader uden en trævl på kroppen.

Han har derfor fået adskillige bøder på grund af sin manglende påklædning. I alt er det løbet op i bøder for næsten 2.900 dollar (19.700 danske kroner), skriver Daily Mail.

Han var absolut ikke enig i politiets udlægning af loven. Han havde nemlig tjekke lovgivningen, inden han begyndte at leve som nudist.

»Det var lovligt, og jeg begyndte at gøre det. De har givet mig bøder, fordi politiet dybest set ikke kender lovene,« sagde han under retssagen ifølge Daily Mail.

Her gjorde han sig blandt andet bemærket, da han ankom til retten iført sko, sokker og en rygsæk. Han måtte dog acceptere at klæde sig på, inden han fik adgang til retsbygningen.

Hvad er nudisme Nudisme er et andet ord for naturisme.

Det er en livsstil, hvor det er acceptabelt at færdes nøgen.

Bevægelsen opstod omkring år 1900. Kilde: Wikipedia

Siden 1988 har det været tilladt at være nøgen offentlig i Spanien. En del regioner har dog indført særlige regler for at regulere nudisme. Det gælder dog ikke Aldaia.

Alejandro Colomar fik derfor retten i Valencias ord for, at bøderne skulle annulleres, og den afgørelse er nu blevet bekræftet af en højere retsinstans.

Her lægges det blandt til grund, at han kun har gået rundt nøgen i to af Aldaias gader, og at han ikke opførte sig på en måde, der vækkede anstød eller forstyrrede ro og orden.

Dommen er ikke endelig, idet afgørelsen kan appelleres, fremgår det af domsudskriften.