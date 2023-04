Lyt til artiklen

Den centrale togstation i Mariupol er næsten væk. Det skyldes dog ikke kun de massive ødelæggelser efter et års krig i Ukraine.

En video viser angivelig nu, at Rusland aktivt er ved at demontere togstationen og den omkringliggende private beboelse.

Men at russerne gør lige præcis det, er stadig ukendt.

Den ukrainske havneby har været genstand for voldsomme kampe og har siden maj sidste år været indtaget af russiske styrker.

Det er derfor begrænsede informationer, der kommer ud af byen.

I en sjælden video fremgår det dog, at togstationen i byen er ved at blive demonteret.

Det er Petro Andriuschchenko, rådgiver til Mariupols borgmester, som er i eksil fra den besatte by, der har delt videoen på det sociale medie Telegram.

Hvorfor togstationen bliver pillet fra hinanden af russerne, vides ikke, skriver han.

Men det kan angivelig være for at skabe plads til konstruktionen af et større logistisk centrum.

