Det hele startede tidligere på måneden med, at fastfoodkæden tilbød gratis måltider til det israelske militær såvel som hospitaler. Nu ligger McDonald's' Israel i sin egen krig med andre franchisetagere i Mellemøsten.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder The Washington Post.

For mens flere af McDonald's franchisetagere (når man driver et forretningskoncept på vegne af en etableret kæde, red.) i Mellemøsten har støttet Palæstina under bombardementerne i Gaza, har den israelske vægtet den modsatte side.

Med mere end 40.000 butikker på verdensplan, er fastfoodkæden et af klodens mest anerkendte mærker og er tæt forbundet med USA. Størstedelen af restauranter er dog lokalt ejet og drevet under franchisekonceptet.

I Mellemøsten har den gule måge i årenes løb således også været et symbol på USA, hvilket flere gange har sat restauranterne i en sårbar position.

Det var blandt andet tilfældet i begyndelsen af 2000erne, efter den amerikansk-indledende invasion af Irak, hvor kæden røg under den arabiske boykot af amerikanske mærker.

Under det arabiske forårs protester i Kairo, Egypten i 2022, blev McDonalds-restauranterne omkring Tahrir-pladsen (en stor offentlig plads i Kairo, red.) angrebet og senere forvandlet til førstehjælpsstationer for demonstranter.

Og nu under krigen mellem Israel og Hamas, er vreden endnu en gang rettet mod McDonald's.

En uge inde i krigen udgav McDonald's' franchisetagere i Tyrkiet, Egypten, Jordan og Libanon og på tværs af Den Persiske Golf således erklæringer, der tog afstand fra McDonalds' Israels handlinger.

Det er langt fra første gang, at McDonald's er under angreb i Mellemøsten. Her vogter politiet i Pakistan en af restauranterne, efter en eksplosion på en McDonald's i Karachi i 2005.

Altså, tilbuddet om, at det israelske militær og hospitaler kunne få gratis måltider fra McDonald's Israel.

»Det, franchisetagerne i Israel gjorde, var en individuel og privat handling, og ikke med godkendelse eller anvisning fra det internationale selskab eller nogen anden franchiser, især i vores arabiske verden,« lød en erklæring udgivet af Al Maousherji Catering Company, som driver McDonald's Kuwait, ifølge mediet.

Samtidig opfordredes flere til helt at boykotte fastfoodrestauranten, mens andre mellemøstlige franchisetagere donerede penge til Gaza.

På det sociale medie X, har McDonald's Israel torsdag oplyst, at de siden krigens udbrud har doneret over hundrede tusinde måltider til sikkerhedsstyrkerne, beboere og hospitalerne i Israel.

I et andet opslag på X skriver de videre, at de har været udsat for angreb i form af 'et falsk indhold om donationer, som angiveligt er givet til beboerne i Gaza.'

De har i den forbindelse understreget, at de vil retsforfølge enhver, der fortsætter med at angribe virksomheden online, og sprede løgne og falske nyheder mod den og dens tusindvis af ansatte.