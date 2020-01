Den nye type af coronavirussen har den seneste tid spredt sig fra Wuhan-provinsen og ud over store dele af Kina - få tilfælde er også fundet i blandt andet Frankrig og Australien.

I takt med spredningen er omtalen i medierne også kun blevet mere omfangsrig, og det kan naturligvis vække bekymring. For hvad betyder det for os her i Danmark?

Også her på B.T. har vi de seneste dage skrevet en hel del om udbruddet, og det har rejst en række spørgsmål fra vores læsere.

Derfor har vi nu allieret os med læge Rebecca Legarth fra Sundhedsstyrelsen. Her kommer de svar, hun har givet nogle af jeres læserspørgsmål:

Hvad er risikoen for at overleve, hvis man bliver smittet?

»Vi ved det ikke på nuværende tidspunkt, men dødeligheden ser ud til at være lavere end ved SARS.«

SARS er en virusinfektion, der rammer luftvejene og i perioden marts-juni 2003 ramte Sydøstasien. I alt registrerede man omkring 8.000 tilfælde i 28 lande, mens 774 mennesker døde.

I Danmark blev ingen ramt.

Jeg afventer en lille pakke netop fra Wuhan. Hvordan skal jeg forholde mig?

»Man kan ikke blive smittet via en pakke, så den kan man roligt åbne.«

Mange vil jo nok ikke gå til lægen med feber, stakåndethed, host og lungebetændelse, så hvordan ved man, at der ikke er nogen tilfælde i Danmark?

»Alle, der er smittet med den nye type virus, har haft kontakt til nogen der er syge med sygdommen eller som har opholdt sig i Wuhan.«

»Man bør ikke være nervøs, hvis man ingen kontakt har haft til området eller til nogen, der er syge.«

Bliver danskere hjemvendt fra ferie i Kina undersøgt for virus?

»Det gør vi ikke. Det er kun, hvis man har sygdom (feber, hoste m.m.), og man har været i Wuhan inden for de seneste 14 dage eller har været i tæt kontakt med nogen, der har sygdommen - også de seneste 14 dage, at man skal undersøges.«

»Har man været i Wuhan eller i kontakt med nogen, der har været der de seneste 14 dage, og oplever man symptomer, så bør man kontakte sin læge.«

Min datter skal med skolen til Italien, nu bliver jeg helt bange for at sende hende afsted! Er jeg for hysterisk?

»Risikoen for at blive smittet med det her er meget lav.«

Skal jeg gå med maske herhjemme for en sikkerheds skyld nu?

»Nej, det er der ingen grund til. Der er ingen smittefare i Danmark.«

Nu har man jo læst at der skulle være 1300 smittede i verden. Er det ikke lidt lavt sat, når man tænker på, hvor mange lande sygdommen allerede er fundet?

»Alle dem, der er blevet syge udenfor Kina har allesammen haft relation til Wuhan eller til nogen, der har været smittet med virussen. Smittefaren er derfor isoleret til de ramte områder i Kina.«

Hvordan bliver man behandlet for sygdommen, når der hverken er medicin eller en vaccine, der kan kurere den?

»Det er rigtigt, at der ikke er en vaccine eller medicin, men dem, der har været alvorligt syge, får understøttende behandling.«