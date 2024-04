En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte passagerer stod tilbage, da krydstogtsskibet sejlede bort.

Blandt dem var amerikanske Jill Campbell og ægtemanden Jay.

»Jeg har aldrig før oplevet noget lignende,« siger hun til mediet WPDE.

Det var onsdag i sidste uge, at en afslappende ferie langs den afrikanske vestkyst pludselig tog en uventet drejning for i alt seks amerikanske og to australske turister.

På et stop ved østaten São Tomé og Príncipe ud for Gabon var gruppen taget på en selvkomponeret udflugt - der endte katastrofalt.

For de nåede ikke tilbage til krydstogtskibet 'Norwegian Dawn' inden den udstukne deadline.

Og der var angiveligt ingen nåde fra kaptajnen ombord.

For Jill og Jay Campbell fortæller, at selv om det store skib endnu lå langt ude i havnen, da de forsinket nåede frem, fik de ikke lov til at komme ombord inden afgang.

Derfor blev de efterladt i hovedbyen São Tomé.

Her begyndte de virkelige strabadser så først for den strandede gruppe.

For de skulle nu forsøge at indhente krydstogtskibet inden næste havn, hvilket ikke gik helt efter planen.

Søndag skulle 'Norwegian Dawn' således have lagt til i Gambia, men det blev forpurret af dårligt vejr, og derfor blev det først muligt at hoppe på tirsdag i Senegal.

Ifølge det amerikanske ægtepar betød det en rejse gennem syv afrikanske lande på 48 timer for at nå frem, da de endelig kunne komme afsted fra São Tomé og Príncipe.

En ikke helt nem opgave.

»Vi skulle håndtere flere forskellige sprog, sprogbarrierer, forskellige valutaer, forsøge at finde nogle, der havde dollars og prøve at få rejseagenter til at forstå, hvor vi overhovedet skulle hen,« som Jay Campbell har fortalt til NBC News.

I en udtalelse fra selskabet bag 'Norwegian Dawn', Norwegian Cruise Line, bliver det ifølge CNN understreget, at de pågældende krydstogtgæster var taget på en privat tur og derfor havde misset boardingen:

»Selv om det er en meget uheldig situation, er gæster selv ansvarlige for at nå rettidigt tilbage til skibet, hvilket løbende er blevet kommunikeret ud undervejs.«

I øvrigt blev også en niende passager, en 80-årig kvinde, efterladt i São Tomé. Det skyldtes, at hun havde fået en hovedskade og derfor var på hospitalet, da skibet sejlede. Hun er siden blevet fløjet hjem til USA.

Rejsen med 'Norwegian Dawn' begyndte i Cape Town, Sydafrika, 20. marts og skal efter planen slutte i Barcelona, Spanien, 10. april.