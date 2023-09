»Gider du ringe til mig, når du har tid? Vigtigt.«

Det er 2. januar 2021.

Den tidligere republikanske præsidentkandidat Mitt Romney er i mellemtiden blevet senator, og han har en foruroligende fornemmelse denne eftermiddag.

Nu 76-årige Romney ringer til personen, der har sendt beskeden, senatorkollegaen Angus King fra delstaten Maine.

Angus King fortæller, at han netop har talt med en højtrangerende person fra det amerikanske forsvarsministerium og viderebringer en foruroligende besked til Mitt Romney.

En besked, der øjeblikkeligt får Romney til at tage handling.

Mitt Romney var Republikanernes præsidentkandidat i 2012, da de forgæves forsøgte at stoppe Barack Obamas genvalg. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mitt Romney var Republikanernes præsidentkandidat i 2012, da de forgæves forsøgte at stoppe Barack Obamas genvalg. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Det fremgår af et uddrag af en bog, Romney: A Reckoning, som magasinet The Atlantic har fået lov til at bringe et uddrag af.

Det kommer i forlængelse af, at 76-årige Mitt Romney, der har været senator siden 2019 og har været den nok største kritiker af Donald Trump blandt Republikanerne i Senatet, har meddelt, at han ikke søger genvalg.

Nu er det kommet frem, at Romney i foråret 2021 begyndte at mødes fast med journalisten McKay Coppins og har givet ham fuld adgang til flere års dagbøger og låste skabe fulde af dokumenter. Nøglen var forsvundet, så Mitt Romney brugte et koben for at give journalisten adgang til alt.

Herunder det føromtalte telefonopkald og efterfølgende sms.

Angus King fortalte Mitt Romney, der var Republikanernes kandidat mod Obama i 2012's præsidentvalg, at myndighederne havde opsnappet kommunikation mellem højreekstremister, der planlagde noget 6. januar i Washington D.C.

»Der er tale om smugling af skydevåben, om bomber og brandpåsættelse, om at ramme forræderne i Kongressen. Romney's navn er dukket op på nogen uhyggelige afkroge af internettet, og det var derfor, King skulle tale med ham. Han er ikke sikker på, at Romney er i sikkerhed,« lyder det i bogen.

Flere af de tilsteværende senatorer har efterfølgende fortalt, at de frygtede for deres liv og sendte deres familier en farvel-besked. Foto: Brendan Gutenschwager/Ritzau Scanpix Vis mere Flere af de tilsteværende senatorer har efterfølgende fortalt, at de frygtede for deres liv og sendte deres familier en farvel-besked. Foto: Brendan Gutenschwager/Ritzau Scanpix

Men den foruroligende, nye viden ser Mitt Romney ifølge eget udsagn ingen anden udvej end at kontakte Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, som Romney ikke mener er »sindssyg«.

»Han ved, at valget ikke blev stjålet, at den her mand (Biden, red.) vandt på fair vis,« lyder det fra Romney, der tænker, at manden vil vide det for at beskytte sig selv og sine kolleger. Derfor skriver han en sms til McConnell, hvor der blandt andet står:

»Der er opfordringer til at brænde dit hjem ned, Mitch, til at smugle våben ind i D.C. og til at storme Capitol-bygningen. Jeg håber, at der er tilstrækkelige sikkerhedsplaner på plads, men jeg er bekymret for, at anstifteren - præsidenten - er den, der råder over de forstærkninger, som politiet i Washington og Capitol kan få brug for.«

McConnell svarede aldrig.

Få dage senere marcherede flere tusinde Trump-støtter som bekendt mod Kongressen og tiltvang sig adgang til det amerikanske demokratis hellige haller, mens senatorer, som McConnell og Romney, gemte sig inde i bygningen og efter fleres udsagn frygtede for deres liv.

Fem personer døde den dag, og fire politibetjente til stede har efterfølgende begået selvmord. Mindst 1.100 personer, herunder Donald Trump, er indtil nu blevet sigtet i forbindelse med stormløbet.