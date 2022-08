Lyt til artiklen

På en måde er det skæbnens ironi.

Men Domino’s Pizza's filial i Italien er lige så stille forsvundet og er nu erklæret konkurs.

Det skriver flere italienske medier.

Ligesom adskillige andre økonomiske realiteter, der opererer i cateringsektoren, har covid-19-pandemien og de efterfølgende og langvarige regeringsrestriktioner alvorligt skadet forretningen for Dominos.

Det er derudover også den hensynsløse konkurrence på hjemmeleveringer sammen med den finansielle kontraktur, som ser ud til at have bragt den amerikanske kæde i knæ.

Prognoserne for et par år siden af ​​Domino's Pizza selv var ellers særdeles rosenrøde. Alessandro Lazzaroni, administrerende direktør for Italia-gruppen, havde erklæret før pandemien, at Domino's i 2030 ville have erobret to procent af markedsandelen med 880 samlede salgssteder.

Men nu er drømmen slukket og i mellemtiden er alt stille på virksomhedens sociale kanaler. For eksempel har der ikke været nogle opslag på Instagram i flere uger, og under det seneste kan du læse kommentarer fra kunder, der beder om afklaring på de forskellige restauranters pludselige nedlukning.

Dermed gik det anderledes for firmaet end de spåede prognoser, der administrerede franchisen, ePizza, indgav sin konkursbegæring for nylig.

Dermed er det måske heller ikke et endegyldigt farvel, da der er muligheden om et genkøb af brandet, der måske kunne fortsætte det italienske eventyr under et andet ejerskab. ⁠

For nylig kom Domino's Pizza også tilbage i Danmark efter skandale og konkurs.

Domino’s Pizza gik ellers konkurs i Danmark tilbage i 2018.

Det skete efter, at TV 2-programmet 'Operation X' kunne afsløre, hvordan kæden levede under kritisable forhold og havde snydt med at datomærke deres ingredienser.