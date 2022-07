Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rusland har fortsat jerngreb om gasleverancerne til Europa.

Senest halverede Gazprom gasleverancer til Europa via Nord Stream 1, hvor årsagen er ifølge selskabet var vedligehold af en gasturbine. Noget, der fik priserne til at stige med over 10 procent.

Den melding har skabt travlhed i EU, hvor medlemslandene tirsdag indgik en aftale om at reducere deres gasforbrug med 15 procent for at gøre sig mindre afhængige af Rusland.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) sagde efterfølgende, at aftalen vil være nok til at klare vinteren, selv hvis Rusland skulle lukke helt for gassen.

»Jo mere, vi kan skære i vores gasforbrug nu, jo bedre er det for alle virksomheders og forbrugeres økonomi, da det er så dyrt,« lød det fra ministeren på et pressemøde.

Selvom vi opfordres til at spare på gassen, så er det langt fra sikkert, at det også betyder en mindre regning.

For desværre ser det ud til, at det ikke stopper på det niveau. Det skriver DR.

»Hvis man synes, at den sidste vinter var dyr, er udsigterne lige nu, at det kan blive 50 procent dyrere denne her vinter. Så det er meget dystre meldinger, vi får lige nu,« siger Kristian Rune Poulsen, der er energianalytiker hos Green Power Denmark til DR.

Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, fortæller også, at man skal forvente en stigning i gaspriserne.

»Forbrugerne vil nok se, at gaspriserne stiger en lille smule og forbliver høje i et godt stykke tid endnu,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke, fordi jeg forventer dramatiske prisstigninger på grund af det her, fordi vi allerede har set priserne stige meget, men det trækker i retning af højere gaspriser.«