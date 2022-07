Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Gazprom har mandag meldt ud, at man halverer gasleverancer til Europa via Nord Stream 1.

Halveringen vil allerede ske onsdag. Årsagen er ifølge selskabet vedligehold af en gasturbine. Det oplyser selskabet mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Og meldingen fra Gazprom har fået gaspriserne til at skyde i vejret. Det skriver Børsen.

Ved den kommende halvering vil gasforsyningen fra Nord Stream 1 blive reduceret til 33 millioner kubikmeter – det, der svarer til cirka 20 procent af den samlede kapacitet.

Det er futureprisen for europæisk naturgas, der er steget med over 10 procent efter mandagens melding. En futurepris er en aftale om køb eller salg af prisen til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt.

Det er fjerde dag i træk, hvor futureprisen på gas stiger, skriver finansmediet Marketwire.

pic.twitter.com/b2DRKEbgcp — Gazprom (@GazpromEN) July 25, 2022

Gasledningen kan, når den kører for fuldt kraft, levere cirka 167 millioner kubikmeter gas om dagen.

Nord Stream 1 transporterer normalt hvert år 55 milliarder kubikmeter gas fra Rusland til Tyskland under Østersøen.

Det er nok til at forsyne cirka 26 millioner europæiske hjem.

Den store gasrørledning Nord Stream 1 har på grund af vedligeholdelse været lukket i ti dage.

I Europa har der været frygt for, at Rusland ikke ville genåbne for gasledningen, der leverer store mængder billig gas til kontinentet. Omkring 32 procent af Europas gasforbrug kommer fra Rusland.

Genåbningen af Nord Stream 1 giver Europa tid til at fylde gaslagrene frem mod vinteren, selvom leverancerne stadig – som det har været siden midten af juni – vil være på 40 procent af den maksimale kapacitet.