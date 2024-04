»Iranerne tager fuldstændig afstand fra angrebet.«

Sådan lyder ordene fra Jino Victoria Doabi, der med sin familie selv flygtede fra Iran – og præstestyret – da hun var fem år:

»De ønsker ikke at blive associeret med regimet, og vi må ikke glemme, hvilken situation størstedelen af iranerne lever i,« siger hun.

Reaktionen kommer, efter Iran lørdag aften sendte hundredvis af droner og missiler mod Israel som gengæld for angrebet mod et iransk konsulat i Syrien 1. april, som Iran mener, Israel står bag.

Iranskfødte Jino Victoria Doabi bor i Danmark i dag, men følger nøje med i, hvad der sker i hendes hjemland. Foto: Privat

Israel har siden oplyst, at man afværgede 99 procent af angrebet, ligesom ingen menneskeliv gik tabt.

Efter angrebet har det israelske krigskabinet holdt flere møder om, hvilket modsvar der skal falde.

»Der er en meget stor frygt, for iranere er allerede meget pressede under dette regime i forvejen. Iranerne ønsker ikke krig, bare fred og frihed,« siger Jino Victoria Doabi og fortsætter:

»De håber ikke, at der kommer et modsvar, men hvis det kommer, håber de, at det er målrettet mod regimet. Dets militærbaser, infrastruktur og de højtstående kommandører. Det ville kun være godt.«

Siden Jina Mahsa Aminis død har iranerne protesteret mod regimet, som størstedelen ikke ønsker at blive associeret med, siger Jino Victoria Doabi. Foto: Kena Betancur/AFP/Ritzau Scanpix

Jino Victoria Doabi følger situationen i Iran tæt. Det har hun altid gjort. Gennem hendes venner, familie og kontakter i landet.

Her afslører opkald både den frygt, iranerne lever i for en potentiel krig. Vreden over at blive sat i bås med regimets handlinger. Ikke mindst det åbne fængsel, mange af dem har levet i gennem årtier.

»Der skete heldigvis et skift under 'Kvinde Liv Frihed', hvor det gik op for Vesten, at iranere og regimet er to forskellige ting. Det er vi meget glade for, og det skal man også huske på nu,« siger Jino Victoria Doabi.

I september 2022 mistede Jina Mahsa Amini livet i en alder af 22 år, efter hun havde været i hænderne på det iranske moralpoliti.

Hendes død blev gnisten, der fik iranere – og store dele af resten af verden – til at demonstrere, klippe håret af i protest og kæmpe mod regimet i nogle af de største protester landet har set, siden præstestyret indtog magten efter revolutionen i 1979.

»Protesterne foregår stadigvæk. Hele tiden. Folk har mistet frygten for regimet, og det er en protest i sig selv,« siger Jino Victoria Doabi, der afslutter:

»Med det seneste angreb, har regimet gjort sig selv til grin. I statsejede nyheder i Iran får de portrætteret sig selv som vindere af konflikten med Israel, men iranerne har også adgang til nettet, så de kan godt se, hvad der rigtigt er sket.«

