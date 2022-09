Lyt til artiklen

En gnist er blevet smidt på det iranske bål, og i hele landet går folk netop nu på gaden i oprør.

Under hashtagget #MahsaAmini vælter det ud med videoer fra hele landet, hvor demonstrationerne er sjældent voldsomme i det præstestyrede land.

Mahsa Amini var en 22-årig iransk kvinde, der endte i koma og efterfølgende døde i forlængelse af sin anholdelse i Teheran i sidste uge. Det var Irans berygtede moralpoliti, der anholdt hende, og netop de er genstand for vreden nu.

Vrede, der mandag ifølge en kurdisk rettighedsgruppe førte til fem dødsfald i Irans kurdiske region, da sikkerhedsstyrker angiveligt åbnede ild mod demonstranter.

Det iranske moralpoliti har siden 2005 haft til opgave at sørge for, at den iranske befolkning - især kvinder - overholder reglerne for, hvordan man går klædt i den islamiske republik.

Fra sociale medier vælter det ud med videoer, hvor befolkningen går til modangreb på moralpolitiet, og hvor man angiveligt kan se moralpolitifolk blive overfaldet i gaderne.

On the 2nd day of anti-regime protests in the #Iranian city of #Sanandaj, women took off their headscarves while chanting: Death to Khamenei… #Mahsa_Amini pic.twitter.com/xyx1C2pDRU — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 18, 2022

Andre steder florerer symbolske billeder af kvinder, der smider og brænder de lovpligtige hijab, der skal dække håret.

Hos Twitter-brugeren 1500tasvir, der deler videoer tilsendt fra følgere, kan man se politibiler med smadrede vinduer, mens sikkerhedsstyrker i nærheden affyrer en vandkanon mod demonstranter.

»Folk, der kaster sten, er rykket frem mod politiet. Død over diktatoren,« kan man her høre en kvinde råbe.

Ifølge Irans politi blev Mahsa Amini syg og døde efterfølgende, mens hun sammen med andre kvinder ventede hos det moralske politi. Men hendes far benægter, at hans datter havde nogen helbredsproblemer, og at der var skader på hendes ben. Han holder ifølge Reuters politiet ansvarlig for datterens død.

Iran er for tiden ledet af præsident Ebrahim Raisi, en iransk dommer, der ifølge Amnesty International bør efterforskes for forbrydelser mod menneskeheden for sin rolle i at henrette tusinder af politiske fanger tilbage i 1980'erne. Noget, han selv afviser.

Den øverste magt i Iran udgøres dog ikke af præsidenten, men af landets religiøse leder, der siden 1989 har været ayatollah Ali Khamenei.