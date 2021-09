»Meld dig selv!«

Budskabet fra Gaby Petitos forældre til hendes forlovede, Brian Laundrie, er ikke til at tage fejl af.

Lige siden den 22-årige Instagram-stjerne blev fundet dræbt i en nationalpark i sidste uge, har hendes kæreste været blandt USAs mest eftersøgte mænd.

I begyndelsen af september vendte den 23-årig Brian Laundrie alene hjem fra det roadtrip, som han og Gabby begav sig ud på i juli.

"Turn yourself in to the FBI or the nearest law enforcement agency." -Gabby Petito family attorney Richard Stafford to Gabby’s missing fiancé Brian Laundrie. pic.twitter.com/TxR0D4UR4n — CBS News (@CBSNews) September 28, 2021

Få dage senere meldte Gabbys forældre hende savnet, og pludselig var Brian også væk igen.

Tirsdag i sidste uge kom så den triste nyhed om, at Gabbys lig var blevet fundet i Grand Teton National Park i delstaten Wyoming.

Brian var stadig som sunket i jorden.

I weekenden blev den unge kvinde begravet, og på et pressemøde tirsdag stod hendes biologiske forældre samt hendes to stedforældre frem for første gang siden hendes død.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police Vis mere Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police

Her langede de kraftigt ud efter både Brian Laundrie og hans forældre.

Da Gabbys far direkte blev bedt om at kommentere tavsheden fra Brians forældre, rullede Joe Petito bare med øjnene.

Petitos advokat var også knivskarp i sine formuleringer, da han fordømte Brians forældre for ikke at samarbejde med politiet.

»Laundrierne hjalp os ikke med at finde Gabby. De vil helt sikkert ikke hjælpe os med at finde Brian,« lød det i en udtalelse på vegne af familien, som sluttede med én indtrængende opfordring til deres afdøde datters forlovede:

Brian Laundrie filmet med politiets kamera i august, da han og Gabby var på roadtrip. Foto: HANDOUT Vis mere Brian Laundrie filmet med politiets kamera i august, da han og Gabby var på roadtrip. Foto: HANDOUT

»Vi beder dig om at melde dig selv,« sagde han direkte ifølge amerikanske medier, blandt dem CBS News.

Forældrene fremviste også enslydende tatoveringer, som de alle fire har fået lavet på underarmene. Her står teksten »Let it Be« og »Believe« med en skrift, som angiveligt er designet af Gabby.

Forældrene har også oprettet en non-profit fond til ære for deres datter, som skal hjælpe andre familier med forsvundne pårørende.

Dagen før pressemødet udtalte en advokat for Brian Laundries forældre, at de ikke ved, hvor han er.

"I wanted to have her with me all the time."



Members of Gabby Petito's family show tattoos they got in her memory. https://t.co/CIcYskgTH1 pic.twitter.com/kI8oOkJoRr — ABC News Live (@ABCNewsLive) September 28, 2021

»Chris og Roberta Laundrie ved ikke, hvor Brian er. De er bekymrede for Brian og håber, at FBI kan finde ham,« lød det fra advokat Steven Bertolino.

Et massivt presseopbud har taget opstilling uden for Laundries-familiens hjem i Florida, og deres hus har i perioder nærmest været belejret af private, som kræver retfærdighed for Gabby.

Brian Laundrie er eftersøgt af FBI som »en person af interese« i sagen. Selv mange amerikanere allerede opfatter ham som skyldig i Gabbys død, så har politiet flere gange understregte, at han ikke er sigtet for noget endnu.

Steven Bertolino forsøgte da også at komme hans hårdt trængte forældre til undsætning:

»Spekulationerne i offentligheden og i dele af pressen om, at forældrene hjalp Brian med at forlade familiens hjem eller hjalp ham med at undgå en anholdelse efter den arrestordre, som blev udsendt efter, at Brian allerede havde været savnet i flere dage, er bare forkert.«