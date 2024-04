Sidste uge blev der gjort et uhyggeligt fund i en park i London.

Nu har politiet nyt i sagen – hvor to personer er anholdt.

Sidste tirsdag blev politiet alarmeret om et fund af flere ligdele i parken Rowdown Fields i bydelen Croydon i det sydlige London, som efterfølgende blev efterladt i en tilstand af chok.

Politiet lukkede hele parken ned, og onsdag fandt betjente flere ligdele et andet sted i parken under efterforskningen på stedet.

Efterforskningen pegede hurtigt i retning af mord, og nu er to personer anholdt, skriver The Mirror.

Offeret er også blevet identificeret.

I går kunne politiet oplyse, at det drejer sig om 38-årige Sarah Mayhew, som kommer fra lokalområdet.

De pårørende er blevet orienteret.

»Mine tanker går til Sarahs familie, som nu skal bearbejde denne hjerteskærende nyhed,« siger politikommissær ved afdelingen for særlig kriminalitet ved Scotland Yard, politiet i London, Martin Thorpe.

»Ingen familie burde miste et kært medlem under sådanne tragiske omstændigheder. Vi vil fortsætte med at yde dem støtte, efterhånden som efterforskningen skrider frem,« tilføjer han.

Politiet anholdt lørdag en 44-årig mand og en 48-årig kvinde, som stadig er mistænkt for at have dræbt Sarah Mayhew.

Martin Thorpe fortæller, at de begge kendte den afdøde, og at politiet i øjeblikket ikke har andre mistænkte i sagen.

Hvornår mordet skal have fundet sted, hvor længe ligresterne har ligget i parken, og hvad motivet bag det formodede drab er, har politiet endnu ikke oplyst noget om.

Lyt med når B.T.s kriminalredaktion hver uge går helt tæt på aktuelle emner, den kriminelle underverden og store efterforskninger.