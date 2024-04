Israel har efter eget udsagn planer om at intensivere mængden af nødhjælp ind i Gaza.

Det kom frem på en lukket pressebriefing med det israelske militær og den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant.

Her deltog B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, sammen med en en række af verdens førende medier, heriblandt CNN, The Wall Street Journal, ABC og Bloomberg, inviteret til pressebriefing med det israelske militær (IDF) og den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant.

Her redegjorde de for deres operationer i Gaza under krigen, og hvordan man ser på konflikten fremadrettet.

Man fremlagde blandt andet en fempunkts plan, der skal sikre en mere intens strøm af nødhjælp ind i Gaza. Det omfatter blandt andet en ny grænseovergang til den nordlige del af Gaza og et samarbejde med USA og nødhjælpsorganisationer om eksempelvis vandledninger.

'Disse gennembrud har en direkte indflydelse på strømmen af nødhjælp. Vi planlægger at oversvømme Gaza med nødhjælp, og vi forventer at nå 500 lastbiler om dagen,' fremgår det af referatet fra briefingen.

I øjeblikket bliver en stor del af nødhjælpen smidt med faldskærm ned over Gaza. Foto: Amir Cohen/Reuters/Ritzau Scanpix

FN anslog i denne uge, at 1,1 millioner, omtrent halvdelen af befolkningen i Gaza, er i risiko for 'katastrofal hungersnød' på grund af manglende nødhjælp.

På briefingen delte Israel også sin fremtidige strategi overfor Hamas, Iran og Hezbollah. Det kom dog frem på den lukkede del af briefingen, og derfor kan B.T. kun beskrive det i grove træk.

Yaev Gallant ligger i briefingen også vægt på Israels gode forhold til USA, som i den seneste tid dog har slået små sprækker. Foto: Ariel Harmoni (IMOD)

Israel anser nu fire ud af Hamas' i alt fem brigader for nedkæmpet, men beskriver den fremtidige militæroperation som udfordrende, fordi den både foregår på land og i tunnelerne under Gaza. det lyder videre, at man er udfordret af, at Hamas gemmer sig bag civile.

'Vores krig er med Hamas ikke med den palæstinensiske befolkning,' fremgår det også af briefingen, hvori Israel også skriver, at deres humanitære hjælp hviler på et princip om at være i 'overensstemmelse med international lov'.

Et princip Israel er blevet beskyldt for at bryde gentagne gange, blandt andet af EUs udenrigschef, Josep Borrell.

»Sult bliver brugt som et krigsvåben, og når vi fordømmer sådan en hændelse i Ukraine, må vi bruge de samme betegnelser, for det, som sker i Gaza,« sagde han i starten af marts ifølge BBC.

Slutteligt italesætter forsvarsministeren indirekte også den højspændte situation landet er i med Iran, og angrebene fra Hezbollah i Libanon.

'Under denne krig er vi blevet angrebet fra mere end en front. Alle, der prøver at angribe os, vil blive mødt af et stærkt forsvar.'