Flere forældre fik et chok, da de så børnenes klassebillede.

Det viste sig nemlig, at der fandtes to versioner.

Et med og et uden børn med handicap eller funktionsnedsættelse. Det skriver The Mirror.

Hændelsen fandt for nylig sted på en skole i Aboyne, sydvest for Aberdeen i Skotland.

Fotografen sendte en version, hvor alle elever var på billedet. Men der blev også fremsendt en version, hvor tre elever med handicap eller funktionsnedsættelse var blevet redigeret bort.

Forældrene kunne så købe det, de helst ville have.

Niårige Erin er et af de børn, som blev redigeret bort i den ene version.

Hun har autisme.

Da hendes mor fandt ud af, hvad der var sket, blev hun rasende.

På sin blog skriver hun:

»Var hun ikke æstetisk nok at se på? At sige, at jeg er frastødt og helt knust, er en underdrivelse. Skam over enhver, der mener, at det på nogen måde er i orden at udslette et menneske på den måde.«

En af de andre elever, der er blevet redigeret væk, sidder i kørestol.

Efter at historien kom frem, har firmaet bag skolebilledet nu været ude at reagere.

»Vi beklager dybt, at dette har givet flere familier en meget ubehagelig oplevelse. Vi vil gerne undskylde overfor de berørte forældre og børn,« skriver firmaet, der nu vil foretage ændringer, som gør, at den slags ikke vil kunne ske igen.