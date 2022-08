Lyt til artiklen

Nu gik den ikke længere.

Det første kæledyr, endda menneskets bedste ven, er nemlig blevet smittet med abekopper ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det skriver BBC.

I den forbindelse understreger WHO, at det er vigtigt at isolere sig fra sine kæledyr, hvis man bliver smittet.

Tilfældet skete gennem menneske-til-hund-smitte i Paris, efter to samboende mænd pludselig opdagede læsioner på deres fælles fireårige greyhound 12 dage efter, at de altså selv var begyndt at få symptomer på abekopper.

Sådan kan abekopper se ud. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control Vis mere Sådan kan abekopper se ud. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control

Mændene rapporterede, at de sov sammen med deres hund, og at de derfor var i meget tæt fysisk kontakt med den.

Den genetiske analyse viste, at den virus, der inficerede hunden, var nøjagtig den samme som den virus, der inficerede mændene, hedder det i rapporten.

At en hund netop er blevet smittet, er dog ikke »uventet,« fortæller Mike Ryan, der er direktør i sundhedsnødprogrammet i WHO.

»Men det vi ikke ønsker at se ske, er, at sygdommen flytter fra den ene art til den næste,« slår han fast.

Det skal du holde øje med: Symptomer på abekopper er små blærer, som kan minde om skoldkopper.

Du kan opleve kulderystelser, feber, hovedpine, muskelsmerter og træthed. Under nuværende udbrud af abekopper i Europa begynder sygdommen ofte med få blærer kun omkring kønsorganerne.

Hvis man har blærer på huden eller nogen af de andre symptomer på abekopper og i øvrigt har mistanke om at kunne være smittet, skal man i første omgang kontakte egen læge telefonisk. Man skal ikke møde op fysisk.

Sygdommen varer normalt omkring to-fire uger og går for de fleste over af sig selv.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man husker på god hygiejne med hyppig håndvask eller håndsprit, ligesom de opfordrer til at dyrke sikker sex. Læs mere om, hvem der kan blive vaccineret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Den store bekymring er nemlig, hvis virussen når dyr i lande, der ikke normalt har abekopper. For så kan disse dyr blive en langsigtet kilde til infektion.

Om hunden kan overføre sygdommen og inficere andre hunde, vides ikke.

Men det skal overvåges nøje.

For abekopperne har vist en evne til at inficere en lang række pattedyr, herunder egern, rotter, dormus, aber og selvfølgelig os.

Vaccineforsyninger til beskyttelse mod abekopper er i øjeblikket begrænset på verdensplan.

Flere steder i verden og i Europa er der mangel på vacciner. For eksempel har et land som Spanien, der tidligere har været epicenter for udbruddet i Europa, kun haft adgang til 5.000 vacciner.

Lige nu er der 158 smittetilfælde af abekopper i Danmark, og den 16. august fik vi leveret 10.000 doser.

I skrivende stund er der givet 1.031 doser vacciner til 997 personer i Danmark, oplyser Statens Serum Institut til B.T.