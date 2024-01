En 'simpel fejl' fik fatale konsekvenser for Nathy Odinson.

I nattens mulm og mørke kravlede den erfarne britiske vovehals natten mellem lørdag og søndag op på 29.-etage på et luksushotel i Pattaya.

På de videoer, der senere har spredt sig på de sociale medier, står den 33-årige basejumper helt ude på kanten af højhusets tag – kun iført kondisko, short og T-shirts.

Han peger på lygten på sin hjelm og fumler lidt med hjælpeskærmen, inden han pludselig hopper ud fra bygningen.

Nathy Odinson struck a tree and landed on the pavement after leaping from a tower block in Thailand https://t.co/JDWQT4FD8W — The Times and The Sunday Times (@thetimes) January 29, 2024

Hvad der præcis var galt, fremgår ikke af de artikler, medier som CNN, Daily Mail og andre har skrevet om sagen.

Odinsons bror, Ed Harrison, fortæller til mediet LBC, at der var tale om en 'simpel fejl' med hjælpeskærmen.

Fejlen betød, at hjælpeskærmen blev fanget i hans sele, og derfor blev resten af skærmen slet ikke udløst.

Resultatet var fatalt og tragisk:

Nathy Odinson sprang direkte i døden.

Inden han ramte asfalten i den thailandske ferieby, stødte han ind i et træ på vejen.

Da redningsmandskabet nåede frem til ham, havde han stadig rygsækken med skærmen på ryggen.

Der var ikke noget at stille op.

Nathy Odinson var død på stedet.