Dr. Harold Bornstein, der engang kaldte Donald Trump for den 'sundeste' præsident i USA's historie er død.

Han blev 73 år.

Det skriver Huffington Post.

I en betalt nekrolog i The New York Times blev det offentliggjort, at han var død. Han døde i fredags.

Det er ikke specificeret, hvad han er død af.

»Dr. Bornstein var en naturkraft, der bragte glæde til sin familie, venner og alle, han stødte på i livet, og vil fortsat gøre det i vores minder,« står der i nekrologen.

Opdateres...