Koncerten med rapperen GloRilla er tragedien uden ende

Og nu er der meldinger om endnu en død kvinde efter mandagens koncert.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Rapperen havde netop afsluttet sin koncert i delstaten New York, da der udbrød panik blandt publikum.

Hvad politiet kalder en frygt for skud fik publikum til at mase sig mod udgangen, hvilket endte fatalt for flere, der blev trampet ihjel.

Den 35-årige Aisha Stephens er den tredje kvinde, der nu meldes omkommet efter koncerten.

Flere mennesker er blevet såret efter koncerten, og nu har de lokale myndigheder nægtet at forny spillestedets underholdningslicens, hvilket onsdag lukkede stedet ned, mens kriminelle og lovgivningsmæssige undersøgelser er i gang, sagde Patrick Beath, byens stedfortrædende selskabsadvokat.

Derudover undersøger myndighederne også både bygningen samt billeder og videomateriale fra koncerten for at afgøre, om der er sket nogle overtrædelser.