Ved første øjekast lignede det ganske almindelige boksesække.

Men da man skar en af de røde sække op, stod det klart, at man stod over for noget helt andet.

Kort før jul undrede en gruppe toldere i Thailand sig over en stor forsending af thailandsk fremstillet bokseudstyr, der stod til at skulle sendes til Australien.

For træningsudstyret er ikke noget, der er meget efterspurgt i landet 'down under'. Det skriver Reuters.

Her ses tolderne vise fangsten frem i Bangkok.

Tolderne besluttede sig derfor for at undersøge boksesækkene nærmere – og det viste sig at være en god idé.

For gemt inde i sækkene fandt man store mængder af poser med den krystallignende form for metamfetamin, der også går under navnet 'crystal meth' og 'ice'.

I alt fandt man hele 193 kilo af det kraftigt virkende og vanedannende stof, der var skjult i 15 forskellige sække.

Det anslås, at man ved aktionen har beslaglagt metamfetamin til en værdi af 30 millioner dollar – svarende til knap 200 millioner danske kroner.