»Jeg har kun fået et par timers søvn i nat, og jeg ved, at mange hernede har det på samme måde,« siger B.T.s Mellemøstkorrespondent over telefonen fra Jerusalem.

For der skete lige netop det, som alle i Israel havde frygtet.

At Iran stod bag et stort, koordineret angreb på Israel.

»Man kunne på en anden måde end hidtil spore frygten i folk,« siger Jotam Confino om nattens højdramatiske begivenheder, hvor over 300 missiler og droner ifølge det israelske militær blev affyret mod mål i landet.

Fra Iran, Irak og Yemen. Også den shiamuslimske milits Hizbollah hævder at have sendt raketter mod Israel fra Libanon. Med andre ord er det denne gang både de iranskstøttede militser og Iran selv, der har angrebet Israel.

»I nat var det en sindssyg situation. Det var en gyser,« siger Jotam Confino.

Netop et stort, iransk-koordineret angreb er noget, israelerne har talt om i årevis – med frygt og usikkerhed i stemmeføringen.

»Ville Israels luftforsvar kunne modstå et sådant angreb? Det var usikkert. Derfor var netop et sådant angreb det, alle hernede havde frygtet,« fortæller Jotam Confino.

B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino. Vis mere B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino.

Da luftalarmerne lød over store dele af Israel, søgte millioner af israelere mod beskyttelsesrummene.

»Her sad mange mennesker klistrede til mobilskærmen, hvor de kunne følge opdateringerne fra militæret og se videoer af, hvad der foregik på de sociale medier,« fortæller Jotam Confino.

De opdateringer viste sig til gengæld hurtigt at være af den opløftende slags. Israels luftforsvar ikke alene klarede udfordringen. Den blev klaret med bravur.

Ifølge det israelske militær blev 99 procent af de 300 droner og missiler, som Iran og iranskstøttede militser havde sendt afsted, skudt ned.

Der er ingen meldinger om dødsfald i Israel under angrebet.

»Bagefter er folk lettede,« siger Jotam Confino.

»Der er en følelse af sejr, og for første gang i lang tid er der også en følelse af, at Israel får opbakning fra omverdenen. USA og Storbritannien har hjulpet med at skyde droner ned. Og det negative fokus er lige nu ikke på Israel. Det er længe siden, det har forholdt sig sådan,« tilføjer han.

Hvad med dig selv? Hvordan har du det i Jerusalem ovenpå nattens begivenheder?

»Jeg er godt nok træt. Krigen har varet i seks måneder nu. Det er lang tid at være i højeste alarmberedskab,« siger Jotam Confino, men tilføjer så:

»Men jeg er også lettet. Jeg havde frygtet, at det ville være gået langt værre.«

Du kan følge den højspændte situation i vores liveblog om konflikten mellem Iran og Israel, som du finder lige HER.