Lægerne på et hospital i Sao Paolo i Brasilien blev i den grad overraskede. Den pige, de lige havde hjulpet til verden med kejsersnit, havde en 'hale' på seks centimeter.

Det lykkedes kirurgerne at fjerne 'halen', der var dækket af hud og stak ud på ryggen af pigen. Det er kun blevet set cirka 200 gange før.

Billeder af den bemærkelsesværdige 'ting' blev offentliggjort på hjemmesiden Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

Pigen blev født med defekten spina bifida. Det er en fødselsdefekt, som optræder, når babyens rygrad ikke har udviklet sig ordentligt,

'Halen' er vokset ud, der hvor rygraden møder bækkenet, og den vokser på pigens rygrad. Foto: Journal of Pediatric Surgery Case Reports Vis mere 'Halen' er vokset ud, der hvor rygraden møder bækkenet, og den vokser på pigens rygrad. Foto: Journal of Pediatric Surgery Case Reports

Kirurgerne fjernede vedhænget og lukkede hullet. Det skriver news.com.au.

Lægerne fra børnehospitalet i Sao Paolo oplyser, at 'halen' blev dannet i området, hvor rygraden er forbundet med bækkenet.

Lægerne diagnosticerede vedhænget som en 'menneskelig pseudohale'. Det minder om en rigtig hale, men er forårsaget af problemer med rygraden eller tumorer.

Den er forskellig fra en rigtig hale, som indeholder både muskler, blod og nerver.

Et røntgenbillede af 'halen', der sikker ud til højre på fotoet. Foto: Journal of Pediatric Surgery Case Reports Vis mere Et røntgenbillede af 'halen', der sikker ud til højre på fotoet. Foto: Journal of Pediatric Surgery Case Reports

Researchere fra Ohio, USA, har studeret sagen sammen med deres brasilianske læge-kollegaer, og de skriver:

»Menneskelige vedhæng er en sjældent forekommende ting, som forårsager et enormt stigma på deres karriere og deres forældre.«

Eksperterne tilføjer, at det er vigtigt at foretage kirurgi for at undgå et stigma og komplikationer såsom smerte, yderligere vækst, irritation eller sågar et sammenbud.

Sidste år blev en pige i Mexico født med en ekstremt sjælden fem centimeter lang 'rigtig hale'. Den bestod udelukkende af væv og fedt og er meget sjældent observeret. Kun 40 gange tidligere er det beskrevet.