En ansat hos Boeing kommer med en opsigtsvækkende og decideret skræmmende påstand om to af flyproducentens populære modeller:

At de med tiden risikerer at gå i stykker. Mens flyene er i luften.

Den uhyggelige påstand kommer fra Sam Salehpour, som i ti år har arbejdet som ingeniør hos Boeing.

Han har både fortalt om sine bekymringer til flere amerikanske medier, herunder The New York Times, og indgivet en whistleblowerklage til de amerikanske luftfartsmyndigheder (FAA), som nu har indledt en undersøgelse af sagen.

Det er Boeing-modellerne 777 og den populære 787 Dreamliner, som Sam Salehpour frygter kan blive genstand for flykatastrofer i takt med, at flyene ældes.

På baggrund af, hvad Boeing-ingeniøren hævder selv at have set med sine egne øjne.

»Jeg har bogstavelig talt set personer hoppe på flyets dele for at få dem til at passe sammen,« siger Sam Salehpour ifølge CNN om samlingen af Boeing 787 Dreamliner-flyene på en af flyproducentens fabrikker.

»Ved at hoppe på dem, deformerer man delene, så hullerne (til skruerne så delene kan samles, red.) midlertidigt kommer til at passe sammen. Og sådan bør du ikke bygge et fly,« tilføjer Boeing-whistlebloweren.

Sam Salehpours anke er, at de enorme dele til 787 Dreamliner-flyenes skrog – der bliver lavet af forskellige producenter, for derefter at blive samlet og spændt sammen på Boeings fabrikker – simpelthen ikke passer perfekt sammen i størrelse og form.

Det betyder, at 787 Dreamliner-flyenes skrog ifølge Salehpour ikke er sat godt nok sammen.

I takt med at flyene bliver ældre og har fået tusinder af ture på vingerne, frygter Sam Salehpour derfor, at sektionerne på flyenes skrog risikerer af falde af.

»Jeg gør ikke det her, fordi jeg ønsker at se Boeing fejle, men fordi jeg ønsker, at virksomheden får succes og undgår, at der sker flystyrt,« siger Sam Salehpour under et gruppeopkald med deltagelse af journalister fra flere medier ifølge CNN om årsagen til, at han i januar indgav en whistleblowerklage til FAA.

Det er den klage, der tirsdag blev offentliggjort.

»Sandheden er, at Boeing ikke kan fortsætte som nu. Virksomheden bliver nødt til at gøre det lidt bedre, synes jeg,« fortsætter Sam Salehpour.

Han hævder at være blevet forflyttet af Boeing til at arbejde med 777-modellen efter internt at have delt sin bekymring over, hvordan 787 Dreamliner-flyene samles.

Ifølge Sam Salehpour er der også problemer med samlingen af 777-modellerne.

Overfor The New York Times erkender Boeing, at der er foretaget ændringer i produktionen, men en talsperson understreger, at flyene og deres skrog bliver grundigt testet af Boeing, og at der ikke er fundet sikkerhedsproblemer.

Talspersonen afviser også, at ændringerne i produktionen påvirker flyenes eller deres skrogs levetid.

Whistlebloweralarmen kommer på et skidt tidspunkt for Boeing.

Den amerikanske flyproducent var nemlig i forvejen presset af flere sager om sikkerhedsbrister.

Senest en opsigtsvækkende og foruroligende sag, hvor et helt dørpanel pludselig blæste ud, mens et 737 MAX 9-fly befandt sig i fem kilometers højde i den amerikansk delstat Oregon i starten af januar – med 171 passagerer ombord.

Mere end 1.000 Boeing 787 Dreamliner'ere flyver med passagerer verden over, mens der er over 400 Boeing 777-fly på vingerne.

For tre år siden advarede John Barnett – der har arbejdet for Boeing i næsten 30 år, blandt andet i en stilling som kvalitetschef – også mod 787 Dreamliner-modellen.

Men af helt andre årsager. Det kan du læse mere om HER.