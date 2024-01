Det første tegn på, at noget var gået galt, var det høje brag, der pludselig lød i kabinen. Det andet tegn var iltmaskerne, der faldt ned foran alle passagererne.

Det tydeligste tegn var dog det store hul, der opstod i siden af skroget. Selvom de tre ting var slemme nok i sig selv, så kunne situationen være endt langt værre. Og mere tragisk.

Sådan lyder det nu i en række nye detaljer fra Det Nationale Transportsikkerhedsråd (NTSB), der er den amerikanske myndighed, som står for at efterforske større uheld i forbindelse med luftfartstrafik.

Det skriver NBC News og CBS News.

Kyle Rinker, der var passager på flyet, tog dette billede inde fra kabinen. B.T. har fået tilladelse af ham til at bringe billedet. Foto: Kyle Rinker Vis mere Kyle Rinker, der var passager på flyet, tog dette billede inde fra kabinen. B.T. har fået tilladelse af ham til at bringe billedet. Foto: Kyle Rinker

Det var ikke kun et vindue, der pludselig blæste ud, mens Flight 1282 fra Alaska Airlines fredag aften befandt sig i luften over delstaten Oregon.

Det var et helt dørpanel.

»Pludselig hørte jeg et stort brag. Jeg vidste ikke præcis, hvad der foregik,« fortæller en kvindelig passager om oplevelsen på flyet til CBS News:

»Jeg kigger op, og iltmaskerne hænger ned fra loftet, og så kigger jeg til venstre, og der er en kæmpe bid, en del af flyet, der bare mangler. Vinden er bare ekstremt høj, det blæser overalt.«

I alt befandt 171 passagerer og seks besætningsmedlemmer sig ombord på flyet, der var lettet fra Portland og havde retning mod Ontario i Californien.

Men kort efter, at det var lettet, gik noget galt – og et panel, der kaldes et dørstik, løsnede sig fra flyet og forsvandt ud i luften.

Det efterlod alle passagerer med frit syn til verden udenfor. Og knap fem kilometer under dem.

Det resulterede derudover i 'hurtig dekompression' af trykket i kabinen, og flyet måtte foretage en hurtig nødlanding i den lufthavn, den nærmest kun lige var lettet fra.

Til at begynde med omtalte flyselskabet sagen som 'en hændelse'. Men ifølge formanden for NTSB, Jennifer Homendy, er der tale om 'en ulykke'.

En ulykke, der kunne være endt langt værre.

For til alt held sad der ingen passagerer i sæderne 26A og 26B. Lige ud for der, hvor døren løsrev sig og blæste ud.

»Vi er meget, meget heldige her, at det ikke endte i noget mere tragisk,« siger Jennifer Homendy ifølge NBC News.

Nakkestøtterne til sæderne blev løsnet som følge af det pludselig trykfald og blæsten i kabinen, og bagsiden af et af sæderne forsvandt, forklarer hun.

Derudover fortæller hun, at det var heldigt, at flyet endnu ikke var nået op i den optimale flyvehøjde, hvilket betød, at passagerne endnu havde deres sikkerhedsseler på og ikke gik frit rundt i flyet for at strække ben eller vente ved toiletterne.

Ifølge Det Nationale Transportsikkerhedsråd (NTSB) fik et ukendt antal passagerer 'mindre skader', men ingen led alvorlige skader.

»Når det er sagt, kan jeg forestille mig, at det var en ret skræmmende oplevelse. Vi taler ikke ofte om psykiske skader, men jeg er sikker på, at det skete her,« siger Jennifer Homendy.

I kølvandet på den dramatiske hændelse har flyselskabet Alaska Airlines, som stod for afgangen, valgt midlertidigt at indstille alle dens afgange med fly af typen Boeing 737 Max 9, som var den type, ulykken skete på.

Flyvningerne med den type er indstillet, indtil de alle bliver tjekket og godkendt til at flyve igen, lyder det.

Efterfølgende udsendte den amerikanske luftfartsmyndighed FAA også et midlertidigt flyveforbud for 171 Boeing-fly af typen 737 MAX 9.

De 171 Boeing-fly skal undersøges for mulige tekniske fejl eller mangler, før de kan komme på vingerne igen.

Luftfartsmyndigheder i Storbritannien har udtalt, at man holder øje med sagen.

B.T. har lørdag og søndag kontaktet Trafikstyrelsen i Danmark og EU's luftfartssikkerhedsagentur for at få svar på, hvordan man forholder sig til hændelsen, men disse er endnu ikke vendt tilbage.

B.T. var lørdag i kontakt med Norwegian, der oplyser, at man flyver med Boeing 737 MAX-fly – dog ikke helt samme model, som den, der blev ramt af fejl, hvorfor man ikke gør mere ved sagen.