Kampene har raset konstant omkring Bakhmut i det østlige Ukraine siden maj.

I de følgende seks måneder har de kun sikret sig 'gevinster' på nogle få kilometer ad gangen og i den her uge hævdede russiske styrker at have taget kontrol over tre ukrainske landsbyer nær Bakhmut.

Men ifølge den amerikanske tænketank ISW er indsatsen ikke ligefrem faldet til russernes fordel.

I stedet mener tænketanken, at deres kampe nedbryder russernes kræfter og fører til store tab og nedslidninger – uden at det fører til vigtige gennembrud.

»Russiske indsatser omkring Bakhmut indikerer, at de russiske styrker fundamentalt har fejlet, når det kommer til at lære af tidligere offensiver,« lyder analysen.

Offensiverne – som ISW betegner som unødvendige – har i stedet en anden effekt, som Ukraine kan udnytte.

»Russiske offensiver omkring Bakhmut kræver en stor del af Ruslands tilgængelige kampstyrker, hvilket potentielt letter ukrainske modoffensiver andre steder,« skriver de.

Tænketanken påpeger også, at meget tyder på, at en ny bølge af missilangreb er på vej på tværs af det ukrainske territorium. Det samme hævder russiske militærbloggere ud fra den nuværende russiske positionering i luften og til havs.