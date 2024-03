Der er sket et uheld på Motorring 3 i nordgående retning mellem 23 Jyllingevej og 21 Frederikssundsvej.

Det skriver DR P4 Trafik København & Sjælland på X.

Vestegnens Politi skriver på X. at bilerne bliver flyttet til nødsporet og, at de to spærrede spor til blive genåbnet snarest.

Der er ingen personskader i ulykken.

Der er lang kø på stedet. Den starter lige efter 23 Jyllinge.