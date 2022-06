Lyt til artiklen

Da Stine Bjerre Mortensen onsdag trådte op på plænen i Tivoli for at præsentere alle de deltagende hold i årets Tour de France, fik hun en oplevelse, hun har svært ved at beskrive med ord.

En oplevelse, der indebar en livetransmission til hele verden og et ellevildt publikum.

»Det var for vildt. Det er noget af det vildeste, jeg har prøvet i mit liv, og jeg må sige, at jeg blev fuldstændig overrumplet af, hvor mange tilskuere der var. Jeg vidste godt, at der ville komme mange, men hvor mange der var, og så den stemning … Det kan næsten ikke beskrives,« fortæller Stine Bjerre i telefonen på vej tilbage til Tivoli og fortsætter:

»Det var helt fantastisk, det kommer jeg aldrig til at glemme.«

TV 2-værten roser især publikum for at skabe en stemning, der fik verdensstjerner til at måbe og gjorde de danske ryttere rørte.

Et publikum, hun kalder »energisk, hjerteligt og medrivende.«

»Det var meget vildere, end jeg troede. Jeg har jo set holdpræsentationer på tv før, men jeg har aldrig set noget lignende, når det gælder publikum. Det var jo som at være til en landskamp inde i Parken. Det var helt sindssygt.«

»Jeg havde svært ved at sove i nat og falde til ro. Da jeg så vågnede rimelig tidligt og troede, at jeg skulle sove videre, så begyndte det at køre i hovedet og kroppen igen. Jeg er så taknemmelig for den oplevelse, det må jeg sige.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Kort inden holdpræsentationen skulle starte, spredte panik sig hos Stine Bjerre og medværten Dennis Ritter, da der var sået tvivl om, hvilke ryttere og hold der ville møde op grundet coronasituationen.

Få minutter inden de to tv-værter skulle transmitteres til hele verden, kom der styr på situationen.

»Lige inden vi gik op på scenen, så highfivene Dennis (Ritter, red.) og jeg, og vi lovede hinanden, at vi skulle nyde det,« siger Stine Bjerre og fortsætter:

»Vi stod flere gange og kiggede på hinanden undervejs i showet og lige nev hinanden i armen og tænkte: ‘Nej hvor er det vildt, det her’. Da Lukas Graham spiller første gang, og vi står ude bagved i kulissen, Dennis og jeg, står vi virkelig og siger til hinanden: ‘Øv, vi er allerede halvvejs’. Det måtte godt have varet længere. Den aften den burde ikke slutte.«

Foto: Byrd / Kent Rasmussen Vis mere Foto: Byrd / Kent Rasmussen

Selvom det var nyt for Stine Bjerre og Dennis Ritter at stå i en værtsrolle sammen, var der ingen slinger i valsen for onsdagens makkerpar.

»Jeg bare haft en sindssygt god wingman i Dennis, der er toptjekket, dygtig og professionel. Det har været helt trygt at vide, at jeg skulle stå der sammen med ham. Vi har jo aldrig stået og lavet sådan noget her sammen før, men det var verdens nemmeste at stå ved siden af ham.«

Stine Bjerre skal dække de tre Tour de France etaper, der køres i Danmark. Den første køres på fredag i København.