»Jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse efter denne frygtelige hændelse.«

Sådan siger Tour de France-bossen Christian Prudhomme til B.T. efter skyderiet i Fields søndag, som har kostet flere mennesker livet.

Mareridtet i indkøbscenteret sker efter tre dage prydet af Tour de France-fest i Danmark.

»Vi har fået så meget lykke og kærlighed fra danskerne. Og på få minutter forvandler alt sig til en katastrofe,« siger Christian Prudhomme.

Christian Prudhomme stod klar ved Kongeskibet Dannebrog, inden receptionen påbegyndte. Men den blev aflyst grundet hændelserne i Fields søndag.

»Hele ugen har vi kun set lutter smil. Fra holdpræsentationen onsdag til de tre etaper. Og pludselig sker det her. Pludseligt er alt ændret.«

Christian Prudhomme var selv inviteret til et arrangement på Kongeskibet i Sønderborg Havn efter etapen søndag, som sluttede i selvsamme by.

Kronprinsen var vært, men det blev aflyst i lyset af hændelserne København.

»Jeg kan huske nogle af de beskeder, vi fik fra Danmark og danskerne i 2015 efter attentaterne ved Charlie Hebdo. Kort efter var der jo også et terrorangreb i København,« siger Christian Prudhomme.

Direktøren for verdens største cykelløb var tydeligt i chok, da han talte med B.T. Flere gange benyttede han sig af de samme ord for at beskrive tragedien.

»Dengang, i 2015, var begge lande forenet i sorgen. Danmark har givet så meget lykke til Tour de France, og så med ét forvandler det sig til et mareridt.«

»Vi sender Danmark en masse medfølelse.«

Danmark har været vært for de tre første etaper af årets Tour de France.

Fredag kørte feltet en enkeltstart i København, mens de to næste etaper blev kørt mellem Roskilde og Nyborg samt Vejle og Sønderborg.